Bekövetkezett amitől tartottunk, a válogatott meccs előtt megsérült a Fradi kapitánya

Fradi
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 09. 18:47
Marco RossiDibusz Dénes
Tóth Balázs másodszor lehet válogatott Portugália ellen. A Fradi kapitánya, Dibusz Dénes nem tudja vállalni a portugálok elleni meccset.

Nagyon úgy tűnik, hogy kapust cserél Marco Rossi a portugálok elleni meccsen. A világbajnoki selejtező előtt megsérült Dibusz Dénes, a Fradi csapatkapitánya nem tudja vállalni a játékot - értesült a Nemzeti Sport

Dibusz Dénes nem tudja vállalni a játékot a válogatottban
Fotó: Tumbász Hédi /   Bors

Dibusz Dénes az Írország elleni mérkőzést követően MRI-vizsgálaton járt, amely negatív eredményt hozott, ennek ellenére mégsem ő kap lehetőséget Cristiano Ronaldóék ellen. A 28 esztendős Tóth Balázs a Blackburn játékosa, korábban idén nyáron, Azerbajdzsánban védett a nemzeti csapatban, akkor 2-1-re nyert Marco Rossi együttese.

 

