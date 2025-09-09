Bekövetkezett amitől tartottunk, a válogatott meccs előtt megsérült a Fradi kapitánya

Nagyon úgy tűnik, hogy kapust cserél Marco Rossi a portugálok elleni meccsen. A világbajnoki selejtező előtt megsérült Dibusz Dénes, a Fradi csapatkapitánya nem tudja vállalni a játékot - értesült a Nemzeti Sport.

Fotó: Tumbász Hédi / Bors

Dibusz Dénes az Írország elleni mérkőzést követően MRI-vizsgálaton járt, amely negatív eredményt hozott, ennek ellenére mégsem ő kap lehetőséget Cristiano Ronaldóék ellen. A 28 esztendős Tóth Balázs a Blackburn játékosa, korábban idén nyáron, Azerbajdzsánban védett a nemzeti csapatban, akkor 2-1-re nyert Marco Rossi együttese.