Rossz hír jött a Magyarország-Portugália meccs előtt

Izomsérülés miatt újabb focista kénytelen kihagyni a kedd esti Magyarország-Portugália (20:45, tv: M4 Sport) világbajnoki-selejtezőt. A rossz hírt hétfőn jelentették be.

Izomsérülés miatt Francisco Conceicao sem játszhat a Magyarország-Portugália meccsen Fotó: ZUMAPRESS.com / Northfoto

A portugál szövetség a közösségi oldalán tette közzé, hogy a vendégek szövetségi kapitánya, Roberto Martinez nem számíthat Francisco Conceicaóra. A Juventus 22 éves, 11-szeres válogatott támadója izomsérülést szenvedett, emiatt biztosan nem lép pályára a Puskás Arénában.

Schäfer sem játszhat a Magyarország-Portugália meccsen

Ugyancsak izomsérülés miatt nem állhat Marco Rossi rendelkezésére a Portugália elleni vb-selejtezőn Schäfer András. A középpályás már Írországban sem léphetett pályára.