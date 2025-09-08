Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
Rossz hír jött a Magyarország-Portugália meccs előtt

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 08. 16:58 / FRISSÍTÉS: 2025. szeptember 08. 16:59
Újabb sérülés. Rossz hírt közöltek a Magyarország-Portugália világbajnoki-selejtező előtt.
Izomsérülés miatt újabb focista kénytelen kihagyni a kedd esti Magyarország-Portugália (20:45, tv: M4 Sport) világbajnoki-selejtezőt. A rossz hírt hétfőn jelentették be.

Izomsérülés miatt Francisco Conceicao sem játszhat a Magyarország-Portugália meccsen Fotó: ZUMAPRESS.com / Northfoto

A portugál szövetség a közösségi oldalán tette közzé, hogy a vendégek szövetségi kapitánya, Roberto Martinez nem számíthat Francisco Conceicaóra. A Juventus 22 éves, 11-szeres válogatott támadója izomsérülést szenvedett, emiatt biztosan nem lép pályára a Puskás Arénában.

Schäfer sem játszhat a Magyarország-Portugália meccsen

Ugyancsak izomsérülés miatt nem állhat Marco Rossi rendelkezésére a Portugália elleni vb-selejtezőn Schäfer András. A középpályás már Írországban sem léphetett pályára.

Mint ismert, a magyar válogaott az írek elleni, idegenbeli 2-2-es döntetlennel rajtolt a sorozatban, míg Cristiano Ronaldóék az első vb-selejtezőn simán, 5-0-ra nyertek az örmények otthonában.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
