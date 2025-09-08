Rossz hír jött a Magyarország-Portugália meccs előtt

Izomsérülés miatt újabb focista kénytelen kihagyni a kedd esti Magyarország-Portugália (20:45, tv: M4 Sport) világbajnoki-selejtezőt. A rossz hírt hétfőn jelentették be.
A portugál szövetség a közösségi oldalán tette közzé, hogy a vendégek szövetségi kapitánya, Roberto Martinez nem számíthat Francisco Conceicaóra. A Juventus 22 éves, 11-szeres válogatott támadója izomsérülést szenvedett, emiatt biztosan nem lép pályára a Puskás Arénában.
Ugyancsak izomsérülés miatt nem állhat Marco Rossi rendelkezésére a Portugália elleni vb-selejtezőn Schäfer András. A középpályás már Írországban sem léphetett pályára.
Mint ismert, a magyar válogaott az írek elleni, idegenbeli 2-2-es döntetlennel rajtolt a sorozatban, míg Cristiano Ronaldóék az első vb-selejtezőn simán, 5-0-ra nyertek az örmények otthonában.
