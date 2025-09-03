Kitálalt a válogatott kapus, Dibusz Dénest meglepheti riválisa

Egyelőre úgy tűnik, egyértelmű a kapushelyzet a magyar labdarúgó-válogatottban. Gulácsi Péter májusban jelentette be, elbúcsúzik a címeres meztől, így jelenleg Dibusz Dénes egyértelműen az első számú jelölt a posztján. Ő kezdhet szombaton az írek elleni vb-selejtezőn, hacsak nem okoz nagy meglepetést Marco Rossi szövetségi kapitány.

Nyáron Dibusz Dénes védett a svédek ellen Fotó: Illyés Tibor

A válogatott korábbi kapusa speciálisan az ír meccsre gondolva másként látja a jelenlegi helyzetet. Petry Zsolt, aki jelenleg Törökországban, a Samsunspor kapusedzőjeként dolgozik, az M1 tévécsatornának adott interjúban beszélt a magyar válogatottra váró kihívásokról. A szakember úgy fogalmazott, az ír és a portugál válogatott elleni világbajnoki selejtezős rajton már két pont is elégedettségre adna okot. A siker érdekében pedig úgy véli, Dublinban Marco Rossinak olyan húzást kell megtennie, amely eddigi kapitányságát nem jellemezte: a kapusposzton tétmeccsen is kipróbálni valaki mást a korábban megszokott kezdők, a válogatottságról azóta már lemondott Gulácsi Péter, valamint az elmúlt években sokszor kiemelkedő teljesítményt nyújtott Dibusz Dénes helyett…

A 38 szoros válogatott Petry úgy vélekedett – kiemelve, hogy ez pusztán a személyes véleménye –, az angol másodosztályban szereplő Blackburn Rovers hálóőrét, Tóth Balázst lenne érdemes kezdetni, amit azzal indokolt, hogy a Championshipben pontosan azt a közeget és stílust tapasztalja meg hétről hétre, amelyben az ír csapat is futballozni fog.

Dibusz posztriválisa egyszer volt válogatott

Tóth Balázs eddig egyszer szerepelt a nemzeti csapatban, idén nyáron, Azerbajdzsán ellen. A jelenlegi keret harmadik Szappanos Péter, aki jelenleg a Puskás Akadémia játékosa.