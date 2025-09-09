Ez mindent megváltoztat, a válogatott meccse előtt jött a váratlan hír

A magyar-portugál focimeccs előtt jött a váratlan hír. Világbajnoki selejtezős csoportunkban Írország nem bírt az örményekkel idegenben, a hazaiak 2-1-re nyertek. Az írek az ellenünk kiharcolt 2-2-es döntetlen után kikaptak Örményországban, s jelenleg utolsó helyen állnak a csoportban. Marco Rossi és válogatottja ezek után az örmények ellen sem mehet biztosra, lehet velük kell megküzdenünk a csoportban a második helyért.

Bombameglepetés a magyar csoportban Fotó: Sebastian Frej