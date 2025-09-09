Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
Ez mindent megváltoztat, a válogatott meccse előtt jött a váratlan hír

focimeccs
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 09. 20:01
Marco RossiÍrország
Még el sem kezdődött a magyar-portugál meccs, máris leesett az állunk. Marco Rossi új tervet dolgozhat ki.

A magyar-portugál focimeccs előtt jött a váratlan hír. Világbajnoki selejtezős csoportunkban Írország nem bírt az örményekkel idegenben, a hazaiak 2-1-re nyertek. Az írek az ellenünk kiharcolt 2-2-es döntetlen után kikaptak Örményországban, s jelenleg utolsó helyen állnak a csoportban. Marco Rossi és válogatottja ezek után az örmények ellen sem mehet biztosra, lehet velük kell megküzdenünk a csoportban a második helyért.

Slovakia v Germany - FIFA World Cup 2026 Qualifier
Bombameglepetés a magyar csoportban Fotó: Sebastian Frej

 

 

