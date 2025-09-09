Örményország-Írország: Spertsyan büntetője sokkolta az íreket a vb-selejtezőn

Az Örményország-Írország világbajnoki selejtező mérkőzésére szeptember 9-én került sor Jerevánban, a Republican Stadium – Vazgen Sargsyan arénában, 18:00 órai kezdettel. A találkozó az európai selejtezősorozat második fordulójában zajlott, ahol mindkét válogatott fontos pontokért küzdött a továbbjutás reményében. Az ír válogatott veretlenül érkezett, hiszen az utolsó öt mérkőzésén nem talált legyőzőre, többek között döntetlent játszott a magyarokkal Dublinban. Az örmények ezzel szemben rossz szériában voltak, négy vereség és egy döntetlen állt mögöttük, köztük egy hazai, Portugália elleni súlyos vereség.
A találkozót megelőzően az írek 2-2-es döntetlent játszottak Magyarországgal, míg Örményország súlyos, 5-0-s vereséget szenvedett Portugáliától. A papírforma alapján az írek voltak az esélyesek, de a pályán ez egyáltalán nem látszott. Ez már a kilencedik alkalom a legutóbbi tíz meccsükből, hogy Heimir Hallgrimsson csapata hátrányba kerül.
Az örmény válogatott a második félidő elején megduplázta előnyét a világbajnoki selejtezőn az Ír Köztársaság ellen. A jereváni találkozón Eduard Spertsyan büntetőből szerzett vezetést az első félidő hosszabbításában, majd az 51. percben Grant-Leon Ranos volt eredményes Nair Tiknizyan passzából. Az ír védelem újabb hibát követett el, amit az örmények könyörtelenül kihasználtak.
