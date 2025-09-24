Ebből megint botrány lesz, 100 ezerért nézheted meg a magyar-örmény meccset

Kedden gyakorlatilag órák alatt, kora délutánra elfogytak a belépők a fociválogatott következő hazai világbajnoki selejtezőjére. Marco Rossi együttese október 11-én Örményországot fogadja a Puskás Arénában 67 ezer néző előtt. A magyar-örmény jegyeit hivatalosan már nem lehet megvenni, de az interneten, túlárazva még található egy-két darab.

Többszörös áron kínálják a magyar-örmény jegyeit Fotó: Kovács Péter

Akárcsak a portugálok elleni találkozó előtt, ismét megjelentek a jegyüzérek, akik gyorsan vásároltak több belépőt, s most ezeket értékesítik. Különböző szurkolói oldalakon, fórumokon rengetegen tiltakoznak emiatt, mégsem lehet ez ellen semmit sem tenni. A válogatott népszerűsége Szoboszlai Dominik liverpooli szerződésével soha nem látott magasságokba érkezett, ezért a belépők is olyan értékesek, mint az külföldi világsztárok koncertjeire. A Jófogás oldalára percekkel teltház bejelentése után került fel egy hirdetés, valaki 99 ezerért, azaz majd' 100 ezer forintért árulja a magyar-örmény jegyét. Arról szó sincs a hirdetésben, hogy hova, melyik szektorba szól a belépő.

Horroráron a válogatott belépő Fotó: Jófogás

Ennyibe került a magyar-örmény jegy

A válogatott meccsre az MLSZ értékesítésében a legolcsóbb belépő 7000 forintba került, a legdrágább pedig 25 ezerbe. Vagyis a fenti hirdető minimum négyszeres áron kínálja a belépőt.

A magyar-örmény meccs sorsdöntő is lehet, Marco Rossi szövetségi kapitány is azt mondta, csakis akkor lehet esélyünk a második, pótselejtezőt érő helyre a csoportban, ha a "leggyengébbnek tartott" riválist mindkétszer legyőzzük. Két forduló után az örmény válogatott 3, a magyar kettő ponttal áll.

A világbajnoki selejtező a Puskás Arénában október 11-én 18 órától lesz. Három nap múlva idegenben, Portugália ellen játszik a csapat.