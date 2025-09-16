Fejek hullanak Liverpoolban, Arne Slot teljesen felforgathatja a csapatot

A kiváló szezonkezdet ellenére továbbra is számos kritika éri a Liverpool támadójátékát – különösen annak hatékonyságát –, amit a híresen masszív védekezéssel rendelkező Atlético Madrid minden bizonnyal igyekszik majd kihasználni. A kezdőcsapat több posztját is kérdőjelek övezik, és Arne Slot számára elérkezhet az idő, hogy néhány kulcskérdésben véglegesen állást foglaljon. Mutatjuk a várható kezdőcsapatot a szerdai Liverpool–Atlético BL-mérkőzésre.

Liverpool–Atlético: Szoboszlai Dominik ezúttal a középpálya közepén kaphat lehetőséget Fotó: Carl Recine

A holland vezetőedző eddig nem arról volt ismert, hogy gyakran változtatna a bevált felálláson. Ezt támasztja alá az is, hogy az első négy bajnoki mérkőzésen mindössze 13 játékos kapott lehetőséget kezdőként, míg további nyolcat csak csereként vetett be. Úgy tűnik, továbbra is ragaszkodik ahhoz a szűk rotációhoz, amelyben kizárólag a legmegbízhatóbb játékosaira épít. Ugyanakkor a következő 21 napban hét tétmérkőzés vár a csapatra, ami hosszú távon komolyan próbára teheti ezt a stratégiát.

Most azonban több külső tényező is arra késztetheti Slotot, hogy bátrabban nyúljon bele a kezdőcsapat összetételébe. Jeremie Frimpong és Conor Bradley egyaránt felépült sérüléséből, miközben a klub új rekordigazolása, Alexander Isak is bevetésre készen áll. Emellett Szoboszlai Dominik szerepköre újra változhat, ugyanis Alexis Mac Allister kisebb sérülést szenvedett a Burnley elleni találkozón. Kerkez Milos pályára lépése szintén kérdéses, hiszen a magyar válogatott lendületes hátvédje eddig nem tudott élni a vezetőedző bizalmával.

Liverpool–Atlético Madrid: Így állhatnak fel Szoboszlaiék

Allison kapuja előtt Virgil van Dijk számít az egyetlen biztos pontnak, hiszen Konaté felemás teljesítménye miatt, könnyen lehet, hogy a frissebb Joe Gomeznek ad lehetőséget a tréner. A széleken egyelőre nehéz biztosat mondani: a Burnley ellen Frimong és Bradley is csereként lépett pályára, viszont előbbi kevesebbet játszott, ami utalhat arra, hogy őt a hétközi mérkőzésre pihentette Slot. A túloldalon Andy Robertson lesz a befutó, különösen azután, hogy Kerkez Milost a Burnley ellen idejekorán lecserélte a liverpooli tréner.