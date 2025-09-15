Ázsia ExpresszKrausz Gábor esküvőCharlie KirkOtthon Start Program
„Minden idők legrosszabb teljesítménye” – Kerkez mellett nem akárki kapja a legtöbb kritikát Liverpoolban

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 15. 16:05
Ez a legrosszabb, amit valaha láttak tőle. Kerkez Milos mellett Mohamed Szalah is kapja az ívet a Burnley-Liverpool meccs után.
Hiába a győztes gól a Burnley-Liverpool angol bajnoki mérkőzésen, Kerkez Milos mellett Mohamed Szalah kapja a legtöbb kritikát a szurkolóktól. Mint ismert, a magyar válogatott balhátvédet már a 38. percben lecserélte Arne Slot vezetőedző, miután egy műesésért sárga lapot kapott, és félő volt, hogy egy újabb meggondolatlan mozdulat miatt a kiállítás sorsára kerülhet. Kerkezt a Liverpool legendája, Jamie Carragher és a drukkerek sem kímélték – azonban a mindent eldöntő találat szerzője, Szalah is kapott hideget-meleget a meccs után.

Mohamed Szalah győztes gólja a Burnley-Liverpool meccsen
Hiába a győztes gól a Burnley-Liverpool angol bajnokin, Mohamed Szalah sok kritikát kap a szurkolóktól Fotó: Stu Forster / Getty Images

Szalah-t kritizálták a Burnley-Liverpool meccs után

Bár az egyiptomi támadó magabiztosan értékesítette a Burnley ellen megítélt büntetőt a hosszabbításban, és ezzel megnyerte a találkozót a Liverpoolnak, a szurkolók továbbra sincsenek lenyűgözve Mohamed Szalah teljesítményétől, aki szerintük a gólja előtt nem igazán csinált semmit a pályán.

Ez határozottan a legrosszabb, amit Szalah-tól valaha láttam a szezon elején

– idézi az egyik elégedetlen drukker szavait a SportBible. Egy másik úgy fogalmazott:

Szalah-nak ismét szörnyű meccse volt. Szükségünk van Isakra, de gyorsan.

De volt olyan kritikus szurkoló is, aki odáig ment, hogy amit mostanában látunk, az minden idők legrosszabb egyéni teljesítménye Szalahtól.

 

 

