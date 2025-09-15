„Minden idők legrosszabb teljesítménye” – Kerkez mellett nem akárki kapja a legtöbb kritikát Liverpoolban

Hiába a győztes gól a Burnley-Liverpool angol bajnoki mérkőzésen, Kerkez Milos mellett Mohamed Szalah kapja a legtöbb kritikát a szurkolóktól. Mint ismert, a magyar válogatott balhátvédet már a 38. percben lecserélte Arne Slot vezetőedző, miután egy műesésért sárga lapot kapott, és félő volt, hogy egy újabb meggondolatlan mozdulat miatt a kiállítás sorsára kerülhet. Kerkezt a Liverpool legendája, Jamie Carragher és a drukkerek sem kímélték – azonban a mindent eldöntő találat szerzője, Szalah is kapott hideget-meleget a meccs után.
Bár az egyiptomi támadó magabiztosan értékesítette a Burnley ellen megítélt büntetőt a hosszabbításban, és ezzel megnyerte a találkozót a Liverpoolnak, a szurkolók továbbra sincsenek lenyűgözve Mohamed Szalah teljesítményétől, aki szerintük a gólja előtt nem igazán csinált semmit a pályán.
Ez határozottan a legrosszabb, amit Szalah-tól valaha láttam a szezon elején
– idézi az egyik elégedetlen drukker szavait a SportBible. Egy másik úgy fogalmazott:
Szalah-nak ismét szörnyű meccse volt. Szükségünk van Isakra, de gyorsan.
De volt olyan kritikus szurkoló is, aki odáig ment, hogy amit mostanában látunk, az minden idők legrosszabb egyéni teljesítménye Szalahtól.
