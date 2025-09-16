Ezzel el is dőlt Kerkez sorsa Liverpoolban? Nagyon elszólta magát az edző

Elszólta magát az Liverpool-Atlético Madrid szerda esti Bajnokok Ligája-mérkőzés (21:00, RTL+) előtt Arne Slot. A vezetőedző Kerkez Milos riválisát, Andy Robertsont ajnározta a találkozót megelőző sajtótájékoztatón. Ezzel el is dőlhetett, ki kezd a spanyolok ellen...

A Liverpool vezetőedzője, Arne Slot már a 38. percben lecserélte Kerkez Milost a Burnley elleni angol bajnokin Fotó: Lee Parker - CameraSport / Getty Images

A holland szakembert először az új igazolásról, Alexander Isakról kérdezték az újságírók. Arne Slot elmondta, van rá esély, hogy a svéd csatár pályára lépjen az Atlético ellen.

Az biztos, hogy nem fog 90 percet játszani. A többit majd meglátjuk

– idézi a LiverpoolEcho a vezetőedző szavait, aki a hétvégi, Burnley elleni bajnoki 38. percében lecserélt Kerkez Milosról is beszélt.

Arne Slot ajnározta Kerkez Milos riválisát

Milos jól kezdett, de le kellett cserélnünk, és milyen jó, hogy itt van Andy Robertson, aki be tud állni és úgy játszani, mintha mi sem történt volna. Jó, hogy a csapatban van, az biztos

– ajnározta skót balhátvédjét Slot, majd kérdésre azt is elmondta, szerinte Kerkez megértette a hétvégi döntését. A Liverpool holland edzőjét másik magyar játékosáról is megkérdezték, mégis milyen poszton számít Szoboszlai Dominikra.

Négy nagyon jó középpályás áll a rendelkezésünkre, Endo, Mac Allister, Gravenberch és Szoboszlai. De ott van Frimpong és Conor Bradley jobboldali hátvédként

– válaszolta röviden Arne Slot.

A holland szakember az Atléticóról azt mondta, Diego Simeone irányítása alatt nagy dolgokat ért el, megnyerte a bajnokságot, sőt, bejutott a Bajnokok Ligája döntőjébe is.

Nehéz ellenfél lesz. Amikor legutóbb velük találkoztam, Griezmann kiemelkedő volt. De most már vannak olyan játékosaim, akik hozzá hasonló dolgokat tudnak produkálni

– emlékezett vissza Slot arra, amikor még a Feyenoord edzőjeként mérkőzött meg a spanyolokkal.