Meghökkentő képet osztott meg Mo Salah a színészkedő Kerkezről

Kerkez Milos
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 15. 19:05
BurnleyArne SlotLiverpool
A magyar válogatott védő nehéz időszakon megy keresztül. A mérkőzést követően csapattársa is posztolt Kerkez Milosról.

Kerkez Milos liverpooli pályafutása egyelőre nem indul fényesen, hiszen több gyengébb teljesítmény után a Burnley elleni mérkőzésen Arne Slot már a 38. percben lecserélte a magyar válogatott védőt. A Vörösök nyári igazolása az első félidőben műesés, tehát színészkedés miatt kapta meg első sárga lapját, és a játék képe alapján sokan úgy vélték, hamarosan jöhet a második is. A holland vezetőedző ezt megelőzve, még a szünet előtt lehívta Kerkezt a pályáról. 

Kerkez Milos ismét a kezdőcsapatban kapott helyet, de csupán 38 percet töltött a pályán
Kerkez Milos ismét a kezdőcsapatban kapott helyet, de csupán 38 percet töltött a pályán / Fotó: MB Media

Kerkeznek pihenésre volt szüksége

A találkozó után a győztes gólt szerző Mohamed Szalah az Instagram-oldalán osztott meg egy aranyos fotót csapattársáról, amihez semmiféle megjegyzést nem fűzött. A Bournemouthtól érkezett fiatal játékos épp elszundított, amikor a Vörösök egy legendás alakja megörökítette őt. Nehéz megmondani, milyen szándékkal osztotta meg Szalah ezt a képet, de feltehetően a feszültséget próbálta enyhíteni – hiszen a 21 éves balhátvéd az utóbbi hetek gyenge formája miatt számos kritikát kapott, a Burnley elleni lecserélése pedig csak tovább fokozta az elégedetlenséget.

Nem kizárt, hogy Szalah azt szerette volna érzékeltetni: Kerkez a pályán kívül egyáltalán nem olyan indulatos vagy lobbanékony, mint ahogy azt egyes szurkolók feltételezik. Természetesen, ahogy ilyenkor lenni szokott, a rajongók nem hagyták szó nélkül a történteket, és újra célkeresztbe vették a válogatott védőt.

"Ezek voltak Kerkez legfontosabb pillanatai a meccsen" – hangzott az egyik hozzászólás.

"Pontosan ezt csinálta a pályán is" – írta egy másik kommentelő.

A Liverpool legközelebb az Atletico Madrid ellen játszik tétmérkőzést, ahol sokak szerint már nem Kerkez fog kezdeni a balhátvéd poszton.

 

