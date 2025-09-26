Figyelik őket Liverpoolban, újabb magyarok köthetnek ki Arne Slot csapatában

A Newcastle ellen győztest gólt szerző Rio Ngumoha után újabb fiatal játékosnak szavaz bizalmat Arne Slot vezetőedző a szombati Crystal Palace-Liverpool angol bajnokin (16:00, tv: Match 4). Kieran Morrison egyike volt annak az öt játékosnak, akiket a holland szakember már a Southampton elleni Ligakupa-meccsre is benevezett a klub U21-es csapatából, a többiekkel ellentétben azonban a 18 éves játékos továbbra is az első csapattal készül a hétvégi bajnokira.

Újabb fiatal játékosnak szavaz bizalmat Arne Slot vezetőedző a szombati Crystal Palace-Liverpool angol bajnokin Fotó: Peter Byrne - PA Images

Pécsi Ármin csapattársa játszhat a Crystal Palace-Liverpool bajnokin

Az, hogy Morrison maradt az első csapatnál, annak köszönhető, hogy Hugo Ekitiké az eltiltását tölti, de azt is mutatja, hogy Arne Slot figyelemmel kíséri az U21-es csapat játékosainak a teljesítményét – ahol a magyar Pécsi Ármin véd –, és ha olyannak ítéli meg valamelyik focista a formáját, azonnal a saját csapatába teszi. Ez pedig jó kilátásokat vetít előre Pécsi, sőt, később a klub U18-as csapatában pallérozódó magyar származású Farkas Erik számára.

Az pedig csak tovább fokozza a fiatalok esélyeit, hogy a holland szakember a kérőket is gondolkodás nélkül visszautasítja, ha egy tehetséges játékos meggyőzi őt. A Crystal Palace ellen Szoboszlai Dominikékkal készülő Morrisont például a Wolverhampton, a Burnley és a Sunderland is vitte volna a nyáron, de maradt a Liverpoolnál, és várhatóan új szerződést írhat alá hamarosan, mivel a jelenlegi a szezon végén lejár – írja a This Is Anfield.