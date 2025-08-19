Messze volt az álomrajttól, bemutatkozott tétmeccsen a Liverpool magyar kapusa

A magyar utánpótlás-válogatott kapus számára különleges alkalom volt a hétfő esti bajnoki, hiszen első tétmérkőzését játszotta a Liverpool korosztályos csapatában. Bár Pécsi Árminnak akadtak fontos védései, négy gólt kapott a Liverpool u21-es mérkőzésén, így nem sikerült győzelemmel bemutatkoznia a Vörösök mezében.

Pécsi Ármin vereséggel mutatkozott be a Liverpool U21-es csapatában Fotó: AFP

Pécsi Ármin kezdőként lépett pályára

A 19 éves kapus idén nyáron igazolt a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is soraiban tudó Liverpoolhoz, és a felkészülési időszakban már az első csapat kapujában is bemutatkozott: az Athletic Bilbao elleni edzőmeccsen egy félidőt védett. Most azonban az U21-es gárdában kapott szerepet, ráadásul rögtön kezdőként - írta az Origo. A találkozót a Leicester U21 kezdte jobban: az első félidőben Golding és Opoku révén kétgólos előnyt szerzett. A fordulás után Danns még szépített, de a 60. percben ismét Opoku volt eredményes. Nem sokkal később Golding is duplázott, ezzel már 4–1-re vezetett a vendégcsapat. A hajrában Laffey kozmetikázott az eredményen, kialakítva a 4–2-es végeredményt.

Pécsi Ármin július 7-én írt alá a Liverpool csapatához (Fotó: Liverpool FC)

Pécsi Ármin a statisztikák szerint négy védést is bemutatott a mérkőzésen, de ezúttal kevésnek bizonyult ahhoz, hogy pontot szerezzen a Liverpool U21. A következő fordulóban a fiatal „vörösök” hazai pályán a Burnleyt fogadják.