Kerkez perceket kapott; hatalmas ostobaságot csinált a Liverpool játékosa

Szoboszlai Dominik nélkül is hazai győzelemmel zárult a Liverpool-Southampton Ligakupa-mérkőzés. Mint arról korábban beszámoltunk, Arne Slot vezetőedző már az Everton elleni bajnoki után jelezte, hogy a magyar válogatott középpályás nem játszik majd kedd esti találkozón – ahogy Mohamed Szalah, Virgil van Dijk, Ibrahima Konaté és Ryan Gravenberch is kimaradt a csapatból. Sőt, Kerkez Milos sem került be a kezdőbe, és csak a kispadról állt be 10 percre.

Alexander Isak a Liverpool-Southampton Ligakupa-mérkőzésen megszerezte az első gólját a Vörösök mezében Fotó: Carl Recine

Ott volt viszont a Liverpoolban a nyáron 145 millió euróért (56 milliárd Ft) leigazolt Isak, aki a találkozó 43. percében meg is szerezte az első gólját a Vörösök mezében. A Southampton kapusának hatalmasat hibáját használták ki kíméletlenül a hazaiak, amikor Chiesa passzából a svéd csatár vezetéshez juttatta a Poolt. A második félidőben viszont Endó hibázott, ezt pedig a vendégek büntették meg, és Charles egyenlített. A mérkőzést így is megnyerték a Vörösök, miután a 86. percben a csereként beálló Ekitiké gurított a kapuba. A találat után viszont hatalmas ostobaságot csinált. Az ünneplés közben levette a mezét, amiért sárga lapot kapott, és mintha elfelejtette volna, hogy a pályára lépése után pár perccel reklamálásért már begyűjtött egyet. A játékvezető így kiállította a francia csatárt, akinek a győztes gól után azonnal el is kellett hagynia a pályát.