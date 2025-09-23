Digitális Polgári KörÁzsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
15°C Székesfehérvár

Mercédesz, Gellért névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Kerkez perceket kapott; hatalmas ostobaságot csinált a Liverpool játékosa

Liverpool
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 23. 23:06
LigakupaSouthampton
Hatalmas ostobaságot csinált a mérkőzést eldöntő focista. Hazai győzelem született a Liverpool-Southampton Ligakupa-meccsen.
B.
A szerző cikkei

Szoboszlai Dominik nélkül is hazai győzelemmel zárult a Liverpool-Southampton Ligakupa-mérkőzés. Mint arról korábban beszámoltunk, Arne Slot vezetőedző már az Everton elleni bajnoki után jelezte, hogy a magyar válogatott középpályás nem játszik majd kedd esti találkozón – ahogy Mohamed Szalah, Virgil van Dijk, Ibrahima Konaté és Ryan Gravenberch is kimaradt a csapatból. Sőt, Kerkez Milos sem került be a kezdőbe, és csak a kispadról állt be 10 percre.

Liverpool-Southampton: Alexander Isak első gólját szerezte
Alexander Isak a Liverpool-Southampton Ligakupa-mérkőzésen megszerezte az első gólját a Vörösök mezében Fotó: Carl Recine

Ott volt viszont a Liverpoolban a nyáron 145 millió euróért (56 milliárd Ft) leigazolt Isak, aki a találkozó 43. percében meg is szerezte az első gólját a Vörösök mezében. A Southampton kapusának hatalmasat hibáját használták ki kíméletlenül a hazaiak, amikor Chiesa passzából a svéd csatár vezetéshez juttatta a Poolt. A második félidőben viszont Endó hibázott, ezt pedig a vendégek büntették meg, és Charles egyenlített. A mérkőzést így is megnyerték a Vörösök, miután a 86. percben a csereként beálló Ekitiké gurított a kapuba. A találat után viszont hatalmas ostobaságot csinált. Az ünneplés közben levette a mezét, amiért sárga lapot kapott, és mintha elfelejtette volna, hogy a pályára lépése után pár perccel reklamálásért már begyűjtött egyet. A játékvezető így kiállította a francia csatárt, akinek a győztes gól után azonnal el is kellett hagynia a pályát.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu