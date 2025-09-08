Folyamatosan potyognak a könnyek, Ronaldót majdnem elvesztette az édesanyja

Kedden (20.45, tv: M4 Sport) a magyar válogatott elleni, budapesti világbajnoki selejtezőn szerepelhet Cristiano Ronaldo, aki 40 évesen is bomba formában lövi a gólokat: legutóbb duplázott a kvalifikációs sorozat nyitányán, Örményországban. Az 5-0-s portugál siker után az ötszörös aranylabdás világsztár honfitársa, Luís Osório, a népszerű író, újságíró posztolt arról, hogy a fia már-már szokásos sikerei, góljai láttán miért hullanak folyvást az édesanyja, Dolores Aveiro könnyei.

Dolores mama és a legnagyobbá lett kisfia, Cristiano Ronaldo: különösen szoros kapcsolat az övék

Fotó: NurPhoto via AFP

Osório a Facebook-bejegyzésében kiemelte: az eddigi 222 válogatott meccsén 140 gólos Ronaldo imádott mamája könnyeit, olykor egyenesen zokogását nehezen emészthető trauma táplálhatja, amely mindennél szorosabbá fűzte kettejük kötelékét. Mindmáig úgy hullanak Dolores asszony könnyei, mintha még mindig az akkor még csak 12 éves kisfiát búcsúztatná a repülőtéren, miután Madeira szigetéről a lisszaboni Sportinghoz szerződött. Akkoriban a kis tehetség tájszólását is alig értették a szárazföldön, és "Dolores biztosan hangosan sírt, amikor látta, hogy eltűnik a beszállókapunál” – írta Luís Osório.

Cristiano Ronaldo élete múlt anyja döntésén

Láttad, hogyan sír görcsösen? És láttad, hogyan keresi Cristiano a lelátón? Mindig őt keresi, ha tudja, hogy ott van (akkor is, ha ott vannak a gyerekei, a felesége és a testvérei, mindig az anyját keresi először).

– folytatta Osório, majd felhozta az abortusz témáját is Ronaldo és édesanyja kapcsán.

Dolores asszony ugyanis annak idején csak az utolsó pillanatban gondolta meg magát, és megtartotta a fiát. Pedig "már minden el volt intézve és le volt egyeztetve, az abortuszhoz szükséges pénz is a tárcájában volt. Mert nem tudott etetni még egy éhes szájat, de Dolores végül hátat fordított a papírra írt címnek, és

hazament, hogy szegényen, három kisgyermeke után, egy erősen alkoholfüggő férj mellett megszülje Cristiano Ronaldót is.

A történet folytatása már ismert: "ismerjük a gyermek erejét, a tehetségét és meggyőződését, a céljait, a címeit, mindazt, amit nyert, amit megtanult: nyelveket beszélni, könyveket olvasni, kezelni a pénzét.