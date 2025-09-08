Folyamatosan potyognak a könnyek, Ronaldót majdnem elvesztette az édesanyja

Kedden (20.45, tv: M4 Sport) a magyar válogatott elleni, budapesti világbajnoki selejtezőn szerepelhet Cristiano Ronaldo, aki 40 évesen is bomba formában lövi a gólokat: legutóbb duplázott a kvalifikációs sorozat nyitányán, Örményországban. Az 5-0-s portugál siker után az ötszörös aranylabdás világsztár honfitársa, Luís Osório, a népszerű író, újságíró posztolt arról, hogy a fia már-már szokásos sikerei, góljai láttán miért hullanak folyvást az édesanyja, Dolores Aveiro könnyei.
Osório a Facebook-bejegyzésében kiemelte: az eddigi 222 válogatott meccsén 140 gólos Ronaldo imádott mamája könnyeit, olykor egyenesen zokogását nehezen emészthető trauma táplálhatja, amely mindennél szorosabbá fűzte kettejük kötelékét. Mindmáig úgy hullanak Dolores asszony könnyei, mintha még mindig az akkor még csak 12 éves kisfiát búcsúztatná a repülőtéren, miután Madeira szigetéről a lisszaboni Sportinghoz szerződött. Akkoriban a kis tehetség tájszólását is alig értették a szárazföldön, és "Dolores biztosan hangosan sírt, amikor látta, hogy eltűnik a beszállókapunál” – írta Luís Osório.
Láttad, hogyan sír görcsösen? És láttad, hogyan keresi Cristiano a lelátón? Mindig őt keresi, ha tudja, hogy ott van (akkor is, ha ott vannak a gyerekei, a felesége és a testvérei, mindig az anyját keresi először).
– folytatta Osório, majd felhozta az abortusz témáját is Ronaldo és édesanyja kapcsán.
Dolores asszony ugyanis annak idején csak az utolsó pillanatban gondolta meg magát, és megtartotta a fiát. Pedig "már minden el volt intézve és le volt egyeztetve, az abortuszhoz szükséges pénz is a tárcájában volt. Mert nem tudott etetni még egy éhes szájat, de Dolores végül hátat fordított a papírra írt címnek, és
hazament, hogy szegényen, három kisgyermeke után, egy erősen alkoholfüggő férj mellett megszülje Cristiano Ronaldót is.
A történet folytatása már ismert: "ismerjük a gyermek erejét, a tehetségét és meggyőződését, a céljait, a címeit, mindazt, amit nyert, amit megtanult: nyelveket beszélni, könyveket olvasni, kezelni a pénzét.
Tudjuk, hogy a világ legjobbja lett, az országa jelképe. A madeirai repülőtér, ahol 12 évesen elbúcsúzott az édesanyjától, ma már a ő nevét viseli, ahogy világszerte az ötcsillagos szállodái is. Szobrokat állítottak róla, és múzeumokban is látható. De amikor gólt szerez, mindig őt (az édesanyját) keresi. Őt öleli át először, ahogy neki adta az első néhány dollárját, és neki mond hálát az imáiban.
"Amikor meggazdagodott, mindent megadott az anyjának, aki végre utazhatott, láthatta a világot, megkóstolhatta a legfinomabb ételeket, és medencés, virágokkal teli háza lehetett. És amikor meggazdagodott, Cristiano elhallgathatta volna apja alkoholizmusának drámáját, mégsem tette. Csak azt bánja, hogy apja nem láthatta őt gólt szerezni egy zsúfolásig telt stadionban.
Dolores talán erre is gondol, amikor a hercege minden egyes góljánál patakzanak a könnyei. Vagy arra a reggelre, amikor összegyűrte a cetlit az abortuszhoz felírt címmel. A napra, amikor minden nehézséget vállalva feláldozta magát, hogy még egy éhes szájnak jusson leves az asztalnál.
Vagy arra, amikor elengedte a kicsit egy idegen városba. Azokra az évekre, amikor mindketten sírtak a telefonban. Aztán, amikor rájöttek, hogy minden áldozat megérte
– írta Luís Osório.
Cristiano Ronaldo anyja szakácsnőként, apja pedig kertészként és a madeirai körzeti ligás futballklub, a CF Andorinha szertárosaként dolgozott, ahol a legkisebb fiuk 10 éves koráig focizott. A későbbi világsztár 20 éves volt, amikor az édesapja 2005-ben (51 évesen) belehalt az alkoholizmus okozta máj- és veseelégtelenségbe.
