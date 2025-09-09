Hajnalig a WC-be zárták a magyar lányt, aki beköltözött Ronaldo mellé

Vasárnap óta tart az őrület Budapesten Cristiano Ronaldo körül. A portugál sztárfocista csapattársaival Örményországból érkezett a keddi, budapesti vb-selejtezőre. A magyarok elleni meccs előtt Ronaldóék a belvárosban, a Corinthia Grand Hotel Royalban szálltak meg, onnan mentek a hétfői edzésre. A várakozó szurkolók elé még rendőrt is kivezényeltek.

Ronaldóra és a portugálokra várnak a drukkerek / Fotó: Kibédi Péter

Egy magyar lány semmit nem bízott a véletlenre, ő nem akart a szálloda előtt várni. Niki TikTok-videóban számolt be arról, hogy tudta, hol szállnak meg majd a portugálok. A hotelben kivett egy szobát, hogy így juthasson közelebb kedvencéhez. Ez persze nem olcsó mulatság, a Ripost írt arról, hogy a hotelben egy franciágyas Deluxe szoba ára több mint 100 ezer forintba kerül egyetlen éjszakára, ám ebben még a reggeli sincs benne. Nikinek nem volt könnyű dolga, megesett, hogy a biztonságiak hajnalig nem engedték ki a WC-ből, csak akkor, amikor Ronaldóék már nyugovóra tértek.

Első nap amikor jöttek beszöktem a WC-be, majd amikor szálltak be a liftbe oda akartam menni, de visszalökött a WC-be az egyik biztonsági őr. És nem engedett ki, amíg nem ment fel mindenki. Fél 4-ig vártam hajnalban … az utca is le van zárva amikor mozog a csapat.

- írta az esetről Niki, akinek végül sikerült egy közös kép Ronaldóval, sőt, a sztár az egyik cipőjét is aláírta.

Ronaldo a Puskás Arénában

A magyar és a portugál válogatott kedden 20.45-től, telt ház előtt játszik világbajnoki selejtezőt. A meccset élőben közvetíti az M4 Sport.