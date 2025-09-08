Buzsik Borka feltűnt a budapesti éjszakában, Szoboszlai Dominik feleségét nem akárkivel fotózták le

Két válogatott meccs között a Budapest Fashion Week rendezvényén tűnt fel Szoboszlai Dominik felesége. Buzsik Borka két hónappal kislánya születése után kapcsolódott ki egy picit, az első sorból tekintette meg a legújabb kollekciókat a divatbemutatón. Erről közösségi oldalán, 24 órán átlátható Instagram-történetében is megosztott fotókat, de a Bors munkatársa is készített fényképet a fiatal anyukáról.
A fiatal anyuka visszafogott sminkkel, természetes szépségével gyönyörűen mutat a szülés után. Borka a híres magyar tervező, Merő Péter ruháját viselte. Korábban ő öltöztette a világhírű magyar modellt, Axente Vanesszát is.
A programok még nem értek véget, kedd este, a portugálok elleni válogatott meccsre talán a kisbabájukat is kiviszi Szoboszlai Dominik felesége.
