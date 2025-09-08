Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
26°C Székesfehérvár

Mária, Adrienn névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Buzsik Borka feltűnt a budapesti éjszakában, Szoboszlai Dominik feleségét nem akárkivel fotózták le

Budapest Fashion Week
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 08. 14:30
feleségSzoboszlai Dominik
Szoboszlai Dominik felesége bomba formában van két hónappal a szülés után. Buzsik Borka híres magyar tervező ruháját viselte.

Két válogatott meccs között a Budapest Fashion Week rendezvényén tűnt fel Szoboszlai Dominik felesége. Buzsik Borka két hónappal kislánya születése után kapcsolódott ki egy picit, az első sorból tekintette meg a legújabb kollekciókat a divatbemutatón. Erről közösségi oldalán, 24 órán átlátható Instagram-történetében is megosztott fotókat, de a Bors munkatársa is készített fényképet a fiatal anyukáról.

Buzsik Borka
Buzsik Borka Merő Péter divattervező ruháját viselte Fotó: Gáll Regina

A fiatal anyuka visszafogott sminkkel, természetes szépségével gyönyörűen mutat a szülés után. Borka a híres magyar tervező, Merő Péter ruháját viselte. Korábban ő öltöztette a világhírű magyar modellt, Axente Vanesszát is. 

Buzsik Borka kedden meccsre mehet

A programok még nem értek véget, kedd este, a portugálok elleni válogatott meccsre talán a kisbabájukat is kiviszi Szoboszlai Dominik felesége.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu