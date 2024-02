Büszke magyar származására világhírű topmodell

Március 17-én indul a Next Top Model Hungary, a műsor, ami már szinte az egész világot meghódította. A szakmai zsűriben: Tombor Zoltán, Tomán Szabina és Merő Péter mellett Axente Vanessa szerepel, aki bár a világ több országában dolgozott már, boldog volt, hogy most hosszú hetekig Magyarországon forgatott.

Imád itthon lenni Axente Vanessa (Fotó: Bors / Bors)

Axente Vanessa mindig szívesen jön haza

Ezért is örült a világ egyik legkeresettebb magyar topmodellje, hogy zsűriként szerepel a műsorban.

– Nagyon örültem a lehetőségnek, hiszen ez tényleg egy olyan műsor, amiben tapasztalatom van, 14 éve modellkedem – mondta a Borsnak Vanessa. – Úgy éreztem akár segítség, vagyis mentor is tudok lenni a lányoknak. Tehát abszolút tudtam ezzel azonosulni és szerettem volna kipróbálni magamat, mint zsűri, nem pedig mint modell. Úgyhogy egy nagyon jó lehetőség volt számomra, örülök, hogy elvállaltam. Izgatottan várom majd az adásokat! Én büszke vagyok arra, hogy magyar vagyok, ezért az, hogy ez egy magyar műsor, magyar lányokkal, amit itthon forgattunk, külön öröm számomra. Főleg, hogy ez egy nemzetközileg is ismert és befutott formátum. Bízom benne, hogy sok nézőt megfog majd és kicsit felnyitja az érdeklődésüket a divatszakma iránt.

Vanessától azt is megkérdeztük, mit kell róla tudni, hiszen úgy néz ki világszinten sokkal jobban ismerik, mint itthon. Igaz arról korábban mi is írtunk, hogy férjével, Rahil Guptával Budapesten házasodtak össze.

– Ha nem modellkedek, akkor nagyon szeretek itthon lenni Magyarországon – mesélte nagy mosollyal.

Viszont külföldön élünk a férjemmel, Anglia a jelenlegi bázisunk. Ingázunk, ide is sokat jövünk és Ausztráliába is, ahonnan a férjem származik.

Férjem mindenben támogat, abban is, hogy elindítottam itthon egy saját vállalkozást, saját fejlesztésű táplálékkiegészítőket forgalmazunk. Ezzel a márkával is az a célom igazából, hogy egy egészséges egyensúlyt próbálok a nőknek megmutatni. Nem a diétáról szól, nem a testépítésről, hanem, hogy megtanuljuk magunkat elfogadni és hogy legjobban tudjuk magunkat támogatni! Én mostanra teljesen elfogadtam magam, de nekem is kellett hozzá idő és lehet furcsán hangzik, de a modell szakma is sokat segített ebben!