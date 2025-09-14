Ázsia ExpresszKrausz Gábor esküvőCharlie KirkOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
19°C Székesfehérvár

Szeréna, Roxána névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Hülyeséget csinált, Kerkez Milost nem kíméli a Liverpool legendája

Liverpool
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 14. 17:40
Kerkez MilosJamie CarragherSzoboszlai Dominik
A magyar válogatott védő veszélybe sodorta magát és csapatát is. Az 1-0-s siker után Jamie Carragher beszólt Kerkez Milosnak.

Kerkez Milos a legrosszabb meccsét hozta a Liverpool színeiben az angol bajnokságban. A nyáron igazolt védőt már a 38. percben le kellett cserélni a Burnley otthonában A játékos műesésért kapott sárga lapot, ezután folyamatosan fütyülték őt a hazai nézők. Az ellenséges hangulatban egy szabálytalanság után Kerkez piros lapot is kaphatott volna, itt megkegyelmezett a bíró. Ekkor döntött úgy Arne Slot vezetőedző, hogy lecseréli a magyar játékost. 

Kerkez Milos itt kapott sárga lapot
Kerkez Milost nem bántották, sárga lapot kapott Fotó: Lee Parker - CameraSport

Kerkez játékát már az első félidőben kivesézték a tévéstúdióban. A Liverpool legendája, a televíziós szakértő Jamie Carragher ezúttal sem finomkodott, szerinte a magyar védő hibázott.

Hülyeséget csinált. Műesés volt, a bíró jól döntött a sárga lappal

- fakadt ki Carragher.

Kerkez nélkül nyert a Pool

A kezdőcsapatban ott volt Szoboszlai Dominik is, aki az első félidőben jobbhátvédet, a folytatásban középpályást játszott. Ekkor egy bombával, illetve egy szabadrúgással is veszélyeztetett, előbbinél a kapus óriási bravúrral védett. A Liverpool vért izzadva nyert, egy kezezés után a 95. percben Mohamed Szalah tizenegyesből bombázott a kapuba.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu