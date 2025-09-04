Szalah keményen beszólt, most lett elege az átigazolásokból

A Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint foglalkoztató Liverpool FC új csúcsot jelentő 144 millió eurót fizetett az átigazolás időszak utolsó napján a Newcastle Unitednek Alexander Isakért cserébe. A bajnoki címvédő korábban Florian Wirtz (125 millió euró), Hugo Ekitike (95), Kerkez (47), Jeremie Frimpong (40) és Giovanni Leoni (31) játékjogát is megszerezte. A Liverpool összesen 485 millió eurót költött új játékosokra, a bevétele pedig 220 millió euró volt. Mohamed Szalah mindezt nem hagyta szó nélkül...
A Liverpool átigazolásai egész nyáron témát szolgáltattak. Miután Luis Diaz és Darwin Nunez távozott, helyükre pedig Wirtz valamint Isak érkezett, egy liverpooli rajongói oldal, az Anfield Edition oldal megosztott egy képet a négy sztárról a következő felirattal: „Mondj ennél nagyobb javulást a futball történetében!” - utalva arra, hogy szerintük az érkezők jobb futballisták a távozóknál.
De ez nem különösebben tetszett Szalahnak, aki több tiszteletet követelt a Liverpoollal bajnoki címet szerzett Diaznak és Nuneznek:
„Mi lenne, ha a nagy átigazolásokat a bajnokok tiszteletben tartásával ünnepelnénk?”
Úgy fest, Szalahnak most lett elege az átigazolásokkal járó sztorikból, beszólásokból. Az egyiptomi sztár alighanem örül, hogy véget ért ez az időszak, és mostantól csak a futballra kell koncentrálni.
