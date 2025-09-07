Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
24°C Székesfehérvár

Regina névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Halálos baleset az 55-ös főúton, négy autó karambolozott egymással

baleset
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 07. 12:35
főútszemélyautókisteherautóhalálos baleset
A baleset vasárnap délelőtt történt.
Bors
A szerző cikkei

Négy személyautó és egy kisteherautó ütközött az 55-ös főúton vasárnap délelőtt, Kisszállás közelében. A balesetben egy ember meghalt - közölte a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense az MTI-vel.

A balesetben egy ember életét vesztette / Fotó: Gé

Horváth Erika tájékoztatása szerint egy osztrák rendszámú autót vezető szerb-magyar kettős állampolgárságú férfi a baleset áldozata. 

A balesetnek több más sérültje van

 - tette hozzá.

 

A BM-Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a honlapján azt közölte, hogy a kiskunhalasi hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével egy embert kiemeltek az egyik gépkocsiból. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták. Az Útinform tájékoztatása szerint a 48-as kilométernél a forgalmat megállították. Kerülni a Tompa-Kelebia útvonalon lehet.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu