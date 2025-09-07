Halálos baleset az 55-ös főúton, négy autó karambolozott egymással

Négy személyautó és egy kisteherautó ütközött az 55-ös főúton vasárnap délelőtt, Kisszállás közelében. A balesetben egy ember meghalt - közölte a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense az MTI-vel.

Horváth Erika tájékoztatása szerint egy osztrák rendszámú autót vezető szerb-magyar kettős állampolgárságú férfi a baleset áldozata.

A balesetnek több más sérültje van

- tette hozzá.