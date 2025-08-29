Menet közben gyulladt ki a busz az autópályán: menekítik az utasokat

Ellepték a hatóságok a brit M5-ös autópálya Exeter és Taunton közötti rendkívül forgalmas szakaszát, miután menet közben lángra kapott egy utasokkal teli autóbusz.

Kigyulladt egy autóbusz. Fotó: Cullan Smith / Unsplash (Illusztráció)

A járműről 46 embert kellett azonnal evakuálni, a jármű mellett közlekedő autósok sűrű füstben kellett közlekedjenek. A jelentések szerint a tűzesetben a busz 50%-a teljesen leégett. Jelenleg 8 kilométeres a helyszínen a torlódás - írja a Mirror.