Menet közben gyulladt ki a busz az autópályán: menekítik az utasokat

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 29. 15:35
Több kilométeres a torlódás.
Ellepték a hatóságok a brit M5-ös autópálya Exeter és Taunton közötti rendkívül forgalmas szakaszát, miután menet közben lángra kapott egy utasokkal teli autóbusz.

Kigyulladt egy autóbusz. Fotó: Cullan Smith /  Unsplash (Illusztráció)

A járműről 46 embert kellett azonnal evakuálni, a jármű mellett közlekedő autósok sűrű füstben kellett közlekedjenek. A jelentések szerint a tűzesetben a busz 50%-a teljesen leégett. Jelenleg 8 kilométeres a helyszínen a torlódás - írja a Mirror.

 

