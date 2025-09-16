Ázsia ExpresszCharlie KirkOtthon Start ProgramSztárban Sztár All StarsMegasztár
Hideg zuhany: Meglepetés eredményekkel indult a Bajnokok Ligája

Bajnokok Ligája
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 16. 23:00
eredményekArsenalJuventusDortmundReal Madrid
Már az első játéknapon pályára lépett a Real Madrid, a PSV, a Benfica, a Juventus, a Dortmund és a Marseille is. Itt vannak a Bajnokok Ligája első eredményei.
B.
Elrajtolt a Bajnokok Ligája 2025/26-os szezonja, amely magyar szempontból is különleges lesz. Amellett, hogy Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Sallai Roland személyében három játékosnak is szurkolhatunk, május 30-án a Puskás Arénában rendezik meg a sorozat fináléját.

Bajnokok Ligája
Elrajtolt a Bajnokok Ligája 2025/26-os szezonja Fotó: Aitor Alcalde - UEFA / Getty Images

Idén is minden csapat nyolc mérkőzést játszik az alapszakaszban. A 36-os tabella első nyolc helyezettje automatikusan továbbjut a nyolcaddöntőbe, a 9–24. helyezettek pedig rájátszásban küzdenek meg az egyenes kieséses szakaszba kerülésért. 

Már az első játéknapon pályára lépett a Real Madrid, amely rekordnak számító 15 alkalommal nyerte meg a legrangosabb európai kupasorozatot, de a korábbi BEK/BL-győztesek közül a PSV, a Benfica, a Juventus, a Dortmund és a Marseille is elkezdte az idei szezont.

A Bajnokok Ligája első játéknapjának eredményei

  • Athletic Bilbao-Arsenal 0-2

Gólszerző: Martinelli (72.), Trossard (87.)

  • PSV Eindhoven-Union SG 1-3

Gólszerző: Van Bommel (90.), illetve David (9. – 11-esből), Ait El Hadj (39.), Mac Allister (81.)

  • Benfica-Qarabag 2-3

Gólszerző: Barrenechea (6.), Pavlidis (16.), illetve Leandro Andrade (30.), Duran (48.) Kashchuk (86.)

  • Juventus-Dortmund 4-4

Gólszerző: Yildiz (63.), Vlahovics (67., 94.), Kelly (96.), illetve Adeyemi (53.), Nmecha (65.), Couto (74.), Benszebaini (86. – 11-esből)

  • Real Madrid-Marseille 2-1

Gólszerző: Mbappé (28., 82. – mindkettőt 11-esből), illetve Weah (23.)
Kiállítva: Carvajal (72.)

  • Tottenham-Villarreal 1-0

Gólszerző: Luiz Junior (4. – öngól)

 

