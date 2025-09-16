A Liverpool sztárjának megvan a véleménye Kerkezről és Szoboszlairól is

A Liverpool csapatkapitányának, Virgil van Dijknak megvan a véleménye a csapattársairól. Az Atlético Madrid elleni, szerda esti Bajnokok Ligája-mérkőzés (21:00, RTL+) előtt nemcsak Alexander Isakról, hanem Szoboszlai Dominikról és Kerkez Milosról is kérdezték a sajtótájékoztatón, a holland védő pedig nem kertelt.

Fotó: Cosmin Iftode / Shutterstock

Sok minőségi játékos hagyta el a csapatot, és pótolnunk kellett őket, mivel fontosak voltak számunkra. Remélhetőleg sok gólt fog szerezni. Jó benyomást keltett, nagyon lelkes. Csak pozitív dolgokat tudok róla mondani

– mondta a csapatkapitány az új igazolásról, Isakról.

Virgil van Dijk véleménye Kerkezről és Szoboszlairól

Van Dijk újságírói kérdésre a magyar csapattársairól, Kerkez Milosról és Szoboszlai Dominikról is elmondta a véleményét.

Milos még tanulja, hogyan játszunk, milyen intenzitású a Liverpoolban játszani, és hogyan kell kezelni ezt a pályán és azon kívül is. Nem könnyű, de jó úton halad

– nyilatkozta a magyar balhátvédről a holland védő.

A holland védő szerint Kerkez Milos jó úton halad Fotó: MB Media

Dom nagyszerűen kezdte a szezont. Az új poszt nem a kedvence, de világszínvonalon teljesített. Nagyon örülök mindkettőjüknek. Folyamatosan tanulnak.

– idézi a Liverpool csapatkapitányának szavait a LiverpoolEcho.

Van Dijk arról is beszélt, amikor aláírta a szerződését Liverpoolban, azt remélte, hogy mindent megnyer, de rá kellett jönnie, hogy ez nem így működik, mert nagyszerű csapatokkal kell megküzdeniük.

Biztos vagyok benne, hogy meg tudjuk mutatni Európának, fantasztikus csapat vagyunk, de meg kell dolgozni érte. Nagyszerű kezdés lesz ehhez a holnapi. Nagy reményeink vannak, de meccsről meccsre kell haladnunk. Az Atlético egy nagyon veszélyes csapat, nagyszerű játékosokkal és fantasztikus vezetőedzővel. A legjobb formánkat kell hoznunk

– mondta a szerda esti BL-meccsről a holland focista.