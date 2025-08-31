Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
Sallai Roland bepöccent a játékvezetőre, majd stílusos választ adott - Videó

Sallai Roland
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 31. 11:25
RizesporGalatasaray
Újabb győzelmet aratott a Galatasaray a török labdarúgó-bajnokságban. A csapat játékosa, Sallai Roland végig pályán volt, és egy gólpasszal villant.
Sallai Roland kezdőként lépett pályára szombaton a Galatasaray-ban, és végig pályán volt a 3-1-re megnyert, Rizespor elleni bajnoki meccsen. A magyar válogatott játékosa ismét jobb hátvédként kapott szerepet, de így is képes volt segíteni a támadásokat. Sőt, gólpasszt adott!

Sallai Roland hendikeppel indult a Galatasaraynál, de amikor lehetőséget kapott, a játékára nem lehetett panasz
Sallai Roland (balra) ismét kiváló teljesítményt nyújtott Fotó: Anadolu via AFP

A mérkőzés hajrájában 2-1-re állt a meccs, és a ráadás első percében Sallai sárga lapot kapott. A magyar játékos bosszankodva fogadta, és ettől annyira bepöccent, hogy letámadta a Rizezspor játékosát az ellenfél tizenhatosánál, labdát szerzett, majd rendkívül önzetlenül passzolt Mauro Icardinak, akinek lényegében az üres kapuba kellett gólt rúgnia. Így nyert a Galatasaray 3-1-re – Sallainak is köszönhetően – írja a Magyar Nemzet.

A Galatasaray négy forduló után hibátlan teljesítménnyel, 12 ponttal vezeti a tabellát. Sallai Rolandnak jövő héten már a magyar válogatottnál lesz jelenése.

 

