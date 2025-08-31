Sallai Roland bepöccent a játékvezetőre, majd stílusos választ adott - Videó

Sallai Roland kezdőként lépett pályára szombaton a Galatasaray-ban, és végig pályán volt a 3-1-re megnyert, Rizespor elleni bajnoki meccsen. A magyar válogatott játékosa ismét jobb hátvédként kapott szerepet, de így is képes volt segíteni a támadásokat. Sőt, gólpasszt adott!
A mérkőzés hajrájában 2-1-re állt a meccs, és a ráadás első percében Sallai sárga lapot kapott. A magyar játékos bosszankodva fogadta, és ettől annyira bepöccent, hogy letámadta a Rizezspor játékosát az ellenfél tizenhatosánál, labdát szerzett, majd rendkívül önzetlenül passzolt Mauro Icardinak, akinek lényegében az üres kapuba kellett gólt rúgnia. Így nyert a Galatasaray 3-1-re – Sallainak is köszönhetően – írja a Magyar Nemzet.
A Galatasaray négy forduló után hibátlan teljesítménnyel, 12 ponttal vezeti a tabellát. Sallai Rolandnak jövő héten már a magyar válogatottnál lesz jelenése.
