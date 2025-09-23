Digitális Polgári KörÁzsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
Arne Slot összevissza beszél, Szoboszlai nélkül óriásit kockáztat

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 23. 15:55
Szoboszlai Dominik biztosan kihagyja a Liverpool soron következő mérkőzését. Arne Slot aggódhat a magyar játékos hiányában.

A Liverpool ismét pályára lép, hétközben viszont most a Bajnokok Ligája helyett az Angol Ligakupában hivatalosak Arne Slot fiai. Az már korábban nyilvánosságra került, hogy a holland szakember a csapat több kulcsemberét, köztük Szoboszlai Dominiket sem küldi pályára a Southampton elleni meccsen. A Vörösök edzője a mérkőzés előtt elmagyarázta, miért hozta ezt a döntést.

Arne Slot eddig a szezon összes meccsén pályára küldte Szoboszlai Dominiket
Fotó: Simon Stacpoole/Offside

Arne Slot összevissza beszél?

A Premier League-győztes menedzser szerint vannak olyan játékosok a keretben, akiknek szüksége van a játékra, és boldog, hogy most megkapják a lehetőséget.

Minden trófeát meg akarunk nyerni, tehát a Ligakupa is nagyon fontos számunkra.

– mondta Slot a mérkőzés előtt.

Ennek fényében rendkívül meglepő Szoboszlai Dominik pihentetése, hiszen egyértelmű, hogy a magyar válogatott csapatkapitányának helye van a Liverpool legerősebb kezdőjében. Könnyen lehet, hogy Slot pihentetésként álcázza a taktikai döntését, mivel több kulcsjátékosa is ott lesz a pályán. Előfordulhat, hogy egy új középpályás triót szeretne kipróbálni, amely az eredmény és a mutatott játék függvényében akár a későbbiekben is veszélyes lehet a magyar játékos perceire. Szoboszlai posztriválisa Alexis Mac Allister minden bizonnyal pályára lép majd a találkozón, amivel esélyt kap arra, hogy a saját irányába billentse a mérleg nyelvét a középső középpályások házon belüli versengésében.

A másik forgatókönyv, hogy a szakember nem mondott igazat, és az Angol Ligakupa nem szerepel a klub elsőszámú céljai között. 

Ennek fényében logikus lépés az, hogy Szoboszlai több időt kap a regenerálódásra, hiszen ő azon négy liverpooli játékos egyike, aki eddig minden percet a pályán töltött a szezonban. Így legalább arra is fény derül, hogy mire képes a Liverpool az egyik húzóembere nélkül.

A Vörösök kedden, 21:00-kor az Anfielden fogadják a másodosztályú Southampton csapatát.

 

