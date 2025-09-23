Szoboszlai végre elment fodrászhoz, rengeteg rajongó csalódott benne

Digitális Polgári KörÁzsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 23. 07:00
A Liverpool egyik legjobb formájában focizó játékosa végre megnyiratkozott. A szurkolók nem elégedettek Szoboszlai Dominik új frizurájával.

Nem túlzás kijelenteni, hogy Szoboszlai Dominik a Premier League egyik legmeghatározóbb játékosává nőtte ki magát. A magyar válogatott csapatkapitánya kimagasló szezonkezdeten van túl Liverpoollal, most viszont nem játékával, hanem új frizurájával is reflektorfénybe került.

Szoboszlai Dominik új frizurája nem nyűgözte le a rajongókat
Fotó: ZUMAPRESS.com /  Northfoto

Szoboszlai nem kockáztatott

Úgy fest, hogy a középpályásnak bevált a hosszú haj, hiszen ezúttal csak kisebb igazítást kért a Barbersno1 szalontól. A fodrászat TikTok-csatornájára feltöltött egy videót Szoboszlairól, amelyben továbbra is vállig érő séróval tündököl a friss apuka. 

A rajongókban elég vegyes érzéseket váltott ki a poszt – többek szerint jobban állt neki, amikor röviden viselte a haját, de akadnak olyanok is, akik hosszú hajjal preferálják Szoboszlait.

"Ha megint rövid lenne a haja, jobban nézne ki" – szólt az egyik hozzászólás.

"A rövid jobban tetszett" – írta egy másik szurkoló.

"Ez a frizura fenséges" – védte meg Szoboszlait az egyik komment.

Abban mindenki egyetértett, hogy a szakállra már ráfért a vágás:

Senki nem beszél arról, hogy milyen ütős a szakálla, ilyen jól még sosem nézett ki.

Szoboszlai Dominik kihagyja a hétközi, Southampton elleni Ligakupa-meccset, így új frizurájával csak a Crystal Palace elleni bajnokin debütálhat.

