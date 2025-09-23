Szoboszlai végre elment fodrászhoz, rengeteg rajongó csalódott benne

Nem túlzás kijelenteni, hogy Szoboszlai Dominik a Premier League egyik legmeghatározóbb játékosává nőtte ki magát. A magyar válogatott csapatkapitánya kimagasló szezonkezdeten van túl Liverpoollal, most viszont nem játékával, hanem új frizurájával is reflektorfénybe került.
Úgy fest, hogy a középpályásnak bevált a hosszú haj, hiszen ezúttal csak kisebb igazítást kért a Barbersno1 szalontól. A fodrászat TikTok-csatornájára feltöltött egy videót Szoboszlairól, amelyben továbbra is vállig érő séróval tündököl a friss apuka.
A rajongókban elég vegyes érzéseket váltott ki a poszt – többek szerint jobban állt neki, amikor röviden viselte a haját, de akadnak olyanok is, akik hosszú hajjal preferálják Szoboszlait.
"Ha megint rövid lenne a haja, jobban nézne ki" – szólt az egyik hozzászólás.
"A rövid jobban tetszett" – írta egy másik szurkoló.
"Ez a frizura fenséges" – védte meg Szoboszlait az egyik komment.
Abban mindenki egyetértett, hogy a szakállra már ráfért a vágás:
Senki nem beszél arról, hogy milyen ütős a szakálla, ilyen jól még sosem nézett ki.
Szoboszlai Dominik kihagyja a hétközi, Southampton elleni Ligakupa-meccset, így új frizurájával csak a Crystal Palace elleni bajnokin debütálhat.
