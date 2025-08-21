Felfoghatatlan veszteség: édesanyja szeme láttára esett össze és halt meg a fiatal focista

Édesanyja szeme láttára esett össze, és vesztette életét a fiatal olasz focista, Luca Aluisi. A hírek szerint a 30 éves sportoló szerdán, augusztus 20-án vett volna részt első edzésén új csapatával, az ASD Castell'Azzarával, kedden, augusztus 19-én azonban hirtelen rosszul lett, és elvesztette az eszméletét.

Összeesett és életét vesztette a fiatal olasz focista / Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

A mentőszolgálatok azonnal a helyszínre siettek, de már nem tudták megmenteni Luca Aluisi életét. Az ASD Castell'Azzara a tragédiát követően egy közleményben tisztelgett a labdarúgó emléke előtt.

Footballer dies aged 30 in front of mother before first training session with new club https://t.co/oKUooigEqL — Daily Mail Sport (@MailSport) August 20, 2025

Az ASD Castell'Azzarát mélyen megrázta Luca Aluisi halálának tragikus híre. A 30 éves fiatalember készen állt arra, hogy felvegye a mezünket, és nagy lelkesedéssel vágjon bele ebbe az új kalandba. A klub szívből jövő együttérzéssel csatlakozik a család gyászához Luca hirtelen elvesztése miatt, és legmélyebb részvétünket fejezzük ki a szeretteinek. Minden edzésnél, minden meccsnél, minden gólnál, Luca velünk lesz. Ég veled, Luca!

- olvasható a közleményben.

Luca Aluisi csak nemrégiben igazolt az ASD Castell'Azzarához, amely a Lazio másodosztályában játszik - írja a Daily Star a tragédia kapcsán.