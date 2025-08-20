Érte aggódik az ország, mankóval távozott a Fradi focistája

Másodpercekkel a szünet előtt cserélték le Ötvös Bencét a Ferencváros Qarabag elleni BL-meccsén. Ekkor még 1-0-ra vezetett a Fradi, s kijelenthető, a nyáron érkező focista hiánya nagyon meglátszódott a második félidőben. Védekező középpályásként nem volt cseréje a kispadon, a helyére Tóth Alex szállt vissza, aki így támadásokban kevésbé tudta kivenni a részét. A vége ismert, az azeriek 3-1-re nyertek Budapesten, s a vártnál kényelmesebben várják a hazai visszavágót.

Ötvös Bence a földön, hiánya meglátszódott a Fradi játékán / Fotó: Tumbász Hédi

Ötvös nem kért hordágyat, de segítséggel tudott csak lebicegni a pályáról. Mint kiderült, kifordult a bokája, a stadiont is csak mankóval tudta elhagyni - írja az Origo. Azt egyelőre nem tudni, ott lehet-e a visszavágón a kulcsember.

„Annyira nem gáz, majd meglátjuk, mi lesz”

- mondta távozóban a játékos.

Így juthat tovább a Fradi a BL-ben

A Ferencváros augusztus 27-én, szerdán játszik visszavágót Bakuban. Hosszabbítást kétgólos sikerrel harcolhat ki, azaz ez a minimum, amit el kell érnie Robbie Keane együttesének a főtáblához. Nem lesz könnyű, igazi bravúr kell a zöld-fehérektől. A szurkolók azért is izgulnak, hogy Ötvös felépüljön, s ott legyen a találkozón.