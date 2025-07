"Volt egy közös álmunk" - Diogo Jota üzenetet kapott Szoboszlai Dominik edzőjétől

A bajnoki ünnep helyett a gyász jellemzi a hangulatot a Liverpool focicsapatánál. Kedden az edzőközpontban megkezdődött a munka az új szezonban, s a játékosok ha akarnának sem tudnának megfeledkezni Diogo Jota haláláról. A drukkerek kegyhellyé varázsolták az edzőközpontot, minden a tragikus autóbalesetben elhunyt csatárról szól. Kedden a játékosok és Arne Slot menedzser is üzentek a labdarúgónak.

Diogo Jota örökre a Liverpool-drukkerek szívébe marad Fotó: Christopher Furlong

Az első edzésnap után Arne Slot és felesége állt meg a "ravatalnál", s üzenetet hagytak az elhelyezett koszorún. A holland menedzser a szombati temetésen is ott volt Portugáliában, amikor végső búcsút vettek Jotától, s öccsétől, André Silvától.

Diogo! Volt egy közös álmunk, s együtt valóra váltottuk. André és Te örökre a szívünkben maradtok

- írta a bajnoki címről Slot a levélben, melyet felesége mellett gyermekei nevében írt alá.

Arne Slot és felesége az emlékhelyen Fotó: Nikki Dyer - LFC

A csapattársak közül Jota egyik legjobb barátja, Andrew Robertson is elhelyezett egy koszorút búcsúüzenettel. A skót védő a klubtól azóta távozó ír kapussal, Caoimhin Kelleherrel együtt részt vett a portugál csatár június 22-i esküvőjén is. Roberston szerint az elhunyt játékos tiszteletbeli skót volt, ezért is nevezi őt MacJotának.

MacJota! A szívünk összetört, hálásak vagyunk azért a rengeteg élményért, amit adtál nekünk. Hiányozni fogsz, szeretlek testvérem

- búcsúzott Robertson.

Diogo Jota miatt elmaradhat az edzőmeccs

A Liverpool hivatalosan vasárnap, a Preston ellen játszhatja le első felkészülési találkozóját a szezonban. Diogo Jota halála miatt ugyanakkor a játékosok kérhetik a meccs elhalasztását. Ezt az öltözőben közösen fogják eldönteni.