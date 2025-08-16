"Erről beszélni fogunk" - Szoboszlai élő adásban beszólt Szalahnak

A körítést tekintve megindító, a mutatott játék alapján már sokkal kevésbé ünnepi, de mégiscsak győztes meccsel nyitotta meg a címvédő Liverpool az angol labdarúgó Premier League 2025/26-os szezonját. Arne Slot vezetőedző csapatában Szoboszlai Dominik végig, Kerkez Milos a 60. percig volt pályán a Bournemouth ellen, amely kétgólos hátrányból egyenlített ugyan, de a hajrá perceiben végül 4-2-es vereséget szenvedett az Anfieden. A lefújás után Szoboszlai beszélt a kínkeserves meccsről, új szerepköréről és arról is, hogy Mohamed Szalah a 94. percben lőtt góljánál neki is passzolhatott volna a rizikós lövés helyett.
Miután ez volt a nyári szünetben végzetes autóbalesetet szenvedett Diogo Jota halála utáni első liverpooli tétmérkőzés, szinte minden a portugál csatár emlékéről szólt az évnyitón. A hírek szerint jelen volt özvegye és három gyermeke is (kár, hogy egy rasszista kerekesszékes hazai drukker elrontotta a magasztos hangulatot: egy bedobásnál közelről inzultálta Antoine Semenyót, aki később két góllal vett revánsot), a Pool gólszerzői pedig őt idézték a gólörömeikkel. Értékelésében Arne Slot is elhunyt 20-asát emlegette:
"Szerencsés vagyok, hogy már egy éve itt lehetek és sokszor hallottam a 'You'll Never Walk Alone'-t (a Pool-drukkerek himnusza, szabad fordításban: 'Soha nem maradsz egyedül' – a szerző), de ahogyan ma énekelték, az annyira erőteljes volt! Hihetetlenek voltak ma a szurkolóink, nemcsak a tiszteletadásukkal, hanem a nekünk nyújtott segítségükkel is.
A meccs után elmondtam a játékosaimnak: általában, ha húsz perccel a vége előtt 2-2 volt az állás, Diogóra néztem először. És most helyette a szurkolóink segítségével tudtunk győzni. Lenyűgöző volt, ilyen csak az Anfielden történhet meg
– mondta a holland edző, emlékezve a gyakran a mérkőzések végén pályára küldött Diogo Jotára is.
A Match4-nek adott interjúját Szoboszlai Dominik azzal kezdte, hogy megnyugtatott mindenkit: nem sérülés miatt húzta picit a lábát.
"Nincs baj, csak kicsit elfáradtam, ennyi. Megcsináltuk magunknak, hogy nehezebb legyen a játék. Az volt a probléma, hogy úgy jöttünk ki a második félidőre, mintha azt hinnénk, már megvan a meccs. Pedig a Bournemouth tavaly is megnehezítette az életünket. Soha nem adják fel, még három-nulla után sem. Most is megmutatták, visszajöttek kettő-kettőre. De találkoztak egy olyan csapattal, amely még kevésbé adja fel! Hál'istennek olyan a keretünk, hogy akár a kispadról beállók is el tudják dönteni a meccseket, és ezt ma is megmutattuk" – utalt Szoboszlai a 2-0-ról 2-2-re egyenlítő ellenfél szívósságára, majd az utolsó percekben lőtt Chiesa- és Szalah-gólra, amelyekkel végül 4-2 lett az eredmény. Utóbbinál az egyiptomi sztár tán jobban tette volna, ha az üresen helyezkedő Szoboszlaihoz passzol – még ha gól is lett a lövéséből.
Erről majd valószínűleg beszélni fogunk.
Minden meccs után szoktunk, mi ketten különösen, akár ma, akár holnap. De mindenkivel szoktunk, miután visszanézzük a szituációkat, hogy legközelebb tudjuk, hol a másik – reagált a felvetésre a 24 éves magyar középpályás, akinél azt is firtatták, hogy egyre inkább vezéregyéniségévé válik a Liverpoolnak, mintha rangidős játékosa lenne az angol bajnokcsapatnak.
"Rangidős még nem akarok lenni, mert az azt jelentené, hogy idős vagyok. Ugyanazt csinálom, amit az előző szezonban: beleteszem azt a melót, amit bele kell tenni, és remélem, hogy ott tudok lenni a kapu előtt is, gólt rúgni, gólpasszt adni, és még sikeresebb szezont futni, mint az előző idényben. Próbálok minél többet labdába érni. Most nem az utolsó vonalban, hanem eggyel vagy kettővel hátrébb játszom. Ott a védők már nekem adják a labdát. Szerintem ez jobban fekszik nekem, jobban szeretem, ha többet van nálam a labda, tudok hosszú labdákat vagy mélységi passzokat adni, ha pedig harmincon belülre kerülök, lőni" – mondta Szoboszlai Dominik.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.