Kár volt bizakodni, Michael Schumacher barátja minden reményt eloszlatott

Egy minapi brit bulvárcikk reménnyel töltötte el Michael Schumacher rajongóit. Szenzációként közölték, hogy a Forma-1 hétszeres világbajnoka már nincs ágyhoz kötve, az ápolói kerekesszékben tudják mozgatni a 2013-as síbalesete óta gondozásra szoruló legendás autóversenyzőt. A németek persze rögtön lehűtötték a kedélyeket, hiszen mindez már 2018 óta köztudott Schumiról. Most pedig az 57 éves expilóta hajdani mentora, Flavio Briatore öntött tiszta vizet a pohárba Michael Schumacher állapota témájában.
Az Alpine F1-csapatának jelenlegi főtanácsadója 1991-től 1995-is Schumacher főnöke volt a Benetonnál, amellyel pályafutása első két vb-győzelmét aratta, mielőtt a Ferrarihoz igazolt. A most 75 éves olasz playboy a 2026-os versenyautói barcelonai bemutatóján beszélt egykori felfedezettjéről is az összesereglett újságírók kérdéseire.
– Milliószorosan emlékezni akarok Michaelre: úgy emlékezni rá, amilyen volt – utalt arra a Forma-1-vezetők botrányhőse, hogy a bő 12 évvel ezelőtti síbaleset után ő sem tudhat a csaknem végzetes koponyasérülést szenvedett Michael Schumacher pontos állapotáról, a család döntése értelmében ő sem látogathatja barátját, de talán jobb is így mindenkinek, hiszen Schumival úgysem tudna kommunikálni:
Az lehetetlen
– szögezte le a keserű igazságot Flavio Briatore, akinek a véleménye összecseng Schumacher egykori benettonos csapattársáéval, Riccardo Patreséével is: ő is úgy tudja, hogy a német F1-legendát ugyan évek óta fel tudják ültetni és valószínűleg felismeri az ismerős arcokat, de kommunikálni nem képes.
