Kitálalt Schumacherről a régi rivális, Häkkinen meglepő dolgot árult el

A Forma-3-tól a Forma-1 világbajnoki címét eldöntő párharcig, Mika Häkkinen 1990-től 12 éven át Michael Schumacher egyik legerősebb riválisa volt. A kétszeres vb-győztesként visszavonult finn autóversenyző – sok más pilótával ellentétben – sosem akasztott bajszot a sikerekért olykor a sportszerűség határain innen és túl is mindent megtett Schumival. Éppen ezért meglepő, amit a hajdani legendás és fordulatos versengésükről mondott az 57 éves finn világsztár.

Mika Häkkinen (balra) és Michael Schumacher a 2005-ös Magyar Nagydíjon

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Miután Schumacher a Benettonnal megnyert első két vb-címe után, 1996-tól már a Ferrarinál versenyzett, előbb Damon Hill, majd Jacques Villeneuve, utánuk pedig kétszer (1998, 1999) Häkkinen nyerte meg az F1-világbajnokságot – hogy aztán 2000-től újra a német következzen, sorozatban ötször. A hajdani McLaren-pilóta már-már baráti, de legalábbis annak tűnő kapcsolatot ápolt Schumival, akit a többiek közül sokan ki nem állhattak a versenyzői stílusa és főleg az ehhez társult pszichés hadviselése miatt.

Gyakran figyeltem Michaelt, tanulmányoztam és elgondolkodtam, mit, miért csinál. Meg is értettem, de szerintem nem volt benne semmi különleges. Azt hiszem, én egy kicsit jobb voltam

– jelentette ki most Mika Häkkinen.

Michael Schumacher lelki terrorja nem fogott rajta

Ugyanakkor továbbra is hangsúlyozta, mennyire kölcsönösen tisztelték egymást Schumival.

– Michael fizikailag hihetetlenül erős volt az autóban. Ahogy a gumiabroncsokat és a felfüggesztést használta, ahogy a terhelést áthelyezte az autóra, ahogy puszta izomerővel irányította, az zseniális volt.

Persze, az egyik versenyhétvégén megpróbált pszichés nyomás alá helyezni, de nem sikerült.

Talán a humorérzéke is közrejátszott ebben. Sohasem vitatkoztunk és nem hibáztattuk egymást nyilvánosan. Ugyanaz volt a gondolkodásmódunk: küzdjünk meg a pályán, de felejtsük el a többit. Azt hiszem, ez befolyásolta a hozzáállását hozzám. A Forma-1-ben mindent megtettünk egymás ellen, de az autóink sosem érintkeztek – emlékezett vissza Häkkinen a legendás rivalizálásra.