Szakított Lewis Hamilton, néhány héttel a szezonnyitó előtt érte a csapás

Finoman szólva is ellentmondásos hírek érkeztek Lewis Hamiltonról az év elején. Először még arról lehetett olvasni, a Forma-1 hétszeres világbajnoka idén is együtt dolgozhat versenymérnökével, Riccardo Adamival, később viszont a Ferrari bejelentette, hogy a szakember új szerepet kapott a Forma-1-es istálló fiatal versenyzőket felkaroló programjában. Most pedig, a brit sajtó szerint, ismét különváltak útjai korábbi menedzserével és bizalmasával, Marc Hynes-szal. A szakítás ráadásul alig pár héttel a szezonnyitó Ausztrál Nagydíj előtt történt.

Nagy csapás érte Lewis Hamiltont / Fotó: Aurore Marechal

Nem sokkal az évadnyitó előtt vesztette el kulcsemberét Lewis Hamilton

Hynes 2025 elején tért vissza a hétszeres világbajnok mellé, miután korábban már hosszú éveken át, 2015 és 2021 között is kulcsszerepet játszott Hamilton karrierjében. A tavalyi szezon során gyakorlatilag minden versenyhétvégén ott volt a Ferrari sztárja mellett, segítve őt a logisztikai és versenyzéssel kapcsolatos háttérfeladatokban. Brit sajtóhírek szerint Hynes a 2026-os idényre új kihívást vállalt el, ugyanis csatlakozik a Forma-1 legújabb csapatához, a Cadillachez, így a továbbiakban nem dolgozik szorosan együtt Hamiltonnal. Fontos azonban kiemelni, ezt a híresztelést egyelőre sem a Ferrari, sem a Cadillac nem erősítette meg - írja az Origo.