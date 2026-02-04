Szakított Lewis Hamilton, néhány héttel a szezonnyitó előtt érte a csapás

Finoman szólva is ellentmondásos hírek érkeztek Lewis Hamiltonról az év elején. Először még arról lehetett olvasni, a Forma-1 hétszeres világbajnoka idén is együtt dolgozhat versenymérnökével, Riccardo Adamival, később viszont a Ferrari bejelentette, hogy a szakember új szerepet kapott a Forma-1-es istálló fiatal versenyzőket felkaroló programjában. Most pedig, a brit sajtó szerint, ismét különváltak útjai korábbi menedzserével és bizalmasával, Marc Hynes-szal. A szakítás ráadásul alig pár héttel a szezonnyitó Ausztrál Nagydíj előtt történt.
Hynes 2025 elején tért vissza a hétszeres világbajnok mellé, miután korábban már hosszú éveken át, 2015 és 2021 között is kulcsszerepet játszott Hamilton karrierjében. A tavalyi szezon során gyakorlatilag minden versenyhétvégén ott volt a Ferrari sztárja mellett, segítve őt a logisztikai és versenyzéssel kapcsolatos háttérfeladatokban. Brit sajtóhírek szerint Hynes a 2026-os idényre új kihívást vállalt el, ugyanis csatlakozik a Forma-1 legújabb csapatához, a Cadillachez, így a továbbiakban nem dolgozik szorosan együtt Hamiltonnal. Fontos azonban kiemelni, ezt a híresztelést egyelőre sem a Ferrari, sem a Cadillac nem erősítette meg - írja az Origo.
Mindez azután történt, hogy a hírek szerint ismét rátalált a szerelem a hétszeres világbajnokra, Kim Kardashian személyében, miután egy elegáns érteremben, Estelle Manor-ban fotózták le őket együtt. Egy megbízható forrás szerint a szerelmespár most próbál minél több időt együtt tölteni, hogy megnézzék, hova is tart pontosan a kapcsolatuk. A feltételezéseket egyelőre egyik fél sem kommentálta.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.