Lewis Hamilton igazi nőcsábász, fotókon a szupersztár dögös barátnői

Lewis Hamilton
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 03. 19:30
Forma 1barátnő
Újra belevágott a randizásba a brit Forma-1-es sztár. Lewis Hamilton sosem titkolta, hogy kedveli a csinos hölgyek társaságát, lapunk pedig összeszedte, kik voltak az eddigi barátnői.

Nemrég robbant a hír, miszerint a Forma-1 hétszeres világbajnoka, Lewis Hamilton és a divatvilág egyik legismertebb alakja, Kim Kardashian titokban randiznak. A Ferrari brit pilótájának magánélete korábban sem volt eseménytelen: számos csinos és híres nővel hozták már hírbe. A Bors most összeszedte, kik voltak Lewis Hamilton korábbi szerelmei.

Lewis Hamilton barátnője Kim Kardashian lehet
Lewis Hamilton barátnője Kim Kardashian lehet / Fotó: Aurore Marechal

Lewis Hamilton igazi nőcsábász volt

A brit pilóta köztudottan 2007 és 2015 között egy hullámzó, se veled–se nélküled kapcsolatban élt Nicole Scherzingerrel, a Pussycat Dolls egykori sztárjával. A szakítást követően, 2015-ben Hamilton nevét számos modellel és énekesnővel hozták összefüggésbe: többek között Gigi Hadid, Rihanna és Rita Ora is felbukkant a találgatásokban, akikkel rövidebb-hosszabb ideig ismerkedett.

Pletykák szerint a magyar modellvilág ikonikus alakjával, Palvin Barbarával is találkozgatott, valamint a Victoria’s Secret egyik legismertebb modelljével, Winnie Harlowval is szoros kapcsolatot ápolt. Emellett pedig az amerikai rap egyik ikonikus zenészével, Nicki Minajal is összeboronálták.

2023-ban újabb találgatások láttak napvilágot: egyes források szerint Hamilton és a kolumbiai világsztár, Shakira közelebb kerültek egymáshoz, ám ezeket az értesüléseket egyik fél sem erősítette meg.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
