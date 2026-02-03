Lewis Hamilton igazi nőcsábász, fotókon a szupersztár dögös barátnői

Nemrég robbant a hír, miszerint a Forma-1 hétszeres világbajnoka, Lewis Hamilton és a divatvilág egyik legismertebb alakja, Kim Kardashian titokban randiznak. A Ferrari brit pilótájának magánélete korábban sem volt eseménytelen: számos csinos és híres nővel hozták már hírbe. A Bors most összeszedte, kik voltak Lewis Hamilton korábbi szerelmei.
A brit pilóta köztudottan 2007 és 2015 között egy hullámzó, se veled–se nélküled kapcsolatban élt Nicole Scherzingerrel, a Pussycat Dolls egykori sztárjával. A szakítást követően, 2015-ben Hamilton nevét számos modellel és énekesnővel hozták összefüggésbe: többek között Gigi Hadid, Rihanna és Rita Ora is felbukkant a találgatásokban, akikkel rövidebb-hosszabb ideig ismerkedett.
Pletykák szerint a magyar modellvilág ikonikus alakjával, Palvin Barbarával is találkozgatott, valamint a Victoria’s Secret egyik legismertebb modelljével, Winnie Harlowval is szoros kapcsolatot ápolt. Emellett pedig az amerikai rap egyik ikonikus zenészével, Nicki Minajal is összeboronálták.
2023-ban újabb találgatások láttak napvilágot: egyes források szerint Hamilton és a kolumbiai világsztár, Shakira közelebb kerültek egymáshoz, ám ezeket az értesüléseket egyik fél sem erősítette meg.
