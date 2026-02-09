Lebukott a sztárpár, Lewis Hamilton a Super Bowlon tette fel a nagy kérdést új szerelmének - videó

A Super Bowl 2026 egyik legmeglepőbb pillanata nem a pályán, hanem a lelátón történt, ahol Lewis Hamilton és Kim Kardashian együtt bukkant fel. A kamerák által elcsípett jelenet és egy kiszivárgott beszélgetés új lendületet adott a róluk szóló találgatásoknak.

Lewis Hamilton is ott volt az idei Super Bowl-on Fotó: Taylor Hill

Lewis Hamilton és Kim Kardashian együtt romantikáztak Super Bowlon

Az elmúlt napokban egyre több találgatás látott napvilágot arról, hogy a két világsztár egy párt alkot. Hivatalos megerősítés ugyan egyik fél részéről sem érkezett, ám sokatmondó, hogy együtt jelentek meg az idei NFL-döntőn. A TMZ már kész tényként kezeli a kapcsolatot: cikkükben úgy fogalmaznak, „egy pár vagyunk” – vagyis Kim Kardashian és Lewis Hamilton románca szerintük immár hivatalos.

Egy szájról olvasó szakértő szerint Lewis Hamilton a Super Bowlon tette fel a „nagy kérdést” Kim Kardashiannek: arra volt kíváncsi, elkísérné-e őt haza, hogy bemutathassa a szüleinek, különösen az édesanyjának, aki már nagyon szeretne találkozni vele. Ez sokak szerint komoly üzenet, különösen annak fényében, hogy a pilóta ritkán enged bepillantást a családi életébe. Hamilton az utóbbi időszakban tudatosan védi a magánszféráját, mégis egyre több jel mutat arra, hogy a magánéletében fordulópont következhet. A Super Bowl lelátóján látott pillanat ezt a változást erősítheti meg, melyet az Origo is észrevett.

Lewis Hamilton and Kim Kardashian attend the #SuperBowlLX pic.twitter.com/jjpwrHkfyg — deni (@fiagirly) February 9, 2026

A 60. Super Bowlt a Seattle Seahawks 29-13-ra megnyerte a New England Patriots ellen, de a mérkőzésnél is érdekesebb volt ismét a félidei show és az, hogy mely sztárok jelentek meg a döntőn.