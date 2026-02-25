Elárulta a titkot Lewis Hamilton: erre sokan voltak már kíváncsiak!

Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 25. 14:00
A hétszeres világbajnok erre a módszerre esküszik. Lewis Hamilton szerint a siker titka egy teljesen hétköznapi tevékenységben rejlik.
Elárulta a siker titkát a Forma-1 ásza, Lewis Hamilton. A hétszeres brit világbajnok, elmondása szerint, minden reggel, mialatt a fogát mossa, lelkesítő beszédet mond magában, és igyekszik pozitív megerősítésekkel felvértezni magát.

F1 Italian Grand Prix 2025
Lewis Hamilton szerint ez a siker titka / Fotó: NurPhoto

A pozitív megerősítések valószínűleg a legfontosabbak mind közül. Amikor fogat mosol, vagy elkezded a napodat, mondj valami pozitívat arról, hogy hogyan fog alakulni a napod, mi a célod, hogyan fogod érezni magad, hogyan fogsz hozzáállni a munkához vagy az emberekkel való találkozáshoz. Amikor pozitívan beszélsz magadról, arra a tested is reagál

- magyarázta el a 41 éves versenyző, aki a fitnesszel kapcsolatos tippeket is megosztott a Men's Health magazinnal.

Amikor fiatalabb voltam, azt hiszem, az edzés volt az én terápiám, és tulajdonképpen a mai napig az, különösen a futás. Ekkor gondolkodom a legtöbbet 

- mondta el Hamilton, hozzátéve, a jóga és a légzőgyakorlatok bevezetése is rengeteget segített.

Aztán ott a meditáció: hasznos lehet ezeket a dolgokat beépíteni a napodba. Szerintem a jégfürdő is segít ebben, mert meg kell tanulnod lélegezni, és le kell győznöd a feladásra, a kilépésre irányuló vágyról szóló gondolataidat. Ezek a dolgok sokat segítenek abban, hogy pozitív maradjak egész évben

- tette hozzá a brit pilóta.

Nehéz időszakon van túl Lewis Hamilton

A pozitív megerősítésekre kivált szüksége volt az utóbbi időszakban Hamiltonnak, miután az előző szezonja – amely egyben az első volt a Ferrarinál –, finoman szólva is csalódást keltően alakult. Nemrég azonban, az új autó tesztelését követően már azzal a bejelentéssel állt elő, ismét motiváltnak érzi magát, izgatottan várja az új szezont és esze ágában sincs visszavonulni írja a Daily Star.

Kipihentem magam és felfrissültem. Nem megyek sehova, úgyhogy tartsatok velem. Egy pillanatra elfelejtettem, ki is vagyok, de nektek és a támogatásotoknak hála nem fogjátok újra ezt a gondolkodásmódot viszontlátni. Tudom, mit kell tennem. Ez egy pokolian jó szezon lesz. Mindent beleadtam, hogy ma itt lehessek. Hajrá csapat!

- üzente az Instagram-oldalán a rajongóknak a hétszeres világbajnok.

 

