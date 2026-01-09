Dudás MikiHavazásTisza-Adó14. havi nyugdíj
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-5°C Székesfehérvár

Marcell névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Schumacher öccse minden reményt szertefoszlatott: sosem tudunk meg semmit a legendáról

michael schumacher
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 09. 11:30
forma-1ralf schumacherbalesetcsalád
Ralf Schumacher felidézte, miért döntöttek a titkolózás mellett. Ezért volt és marad is magánügy Michael Schumacher állapota.
MM
A szerző cikkei

Immár több mint 12 éve szenvedett súlyos síbalesetet Michael Schumacher. A Forma-1 hétszeres világbajnokának életét ugyan megmentették (a műtétetek után fél évvel ébresztették csak fel a mesterséges kómából), de a fejsérülése miatt máig ápolásra szorul. Ennél többet nem tudni róla, a családja a kezdetektől minden erejével titkolja a hogylétét, védi a magánéletét. Szintén egykori autóversenyző öccse, Ralf szavaiból kikövetkeztethető: soha nem is fog változni a hozzáállásuk.

Továbbra is több száz felvétel lehet rossz kézben a 12 éve ápolásra szoruló Michael Schumacherről
Michael Schumacher állapota a családja szerint sosem lesz közügy
Fotó: AFP

Hogy miért kezelik hétpecsétes titokként azt, hogy milyen most Michael Schumacher állapota? A F1-ben anno 11 szezont lehúzott, jelenleg tévés szakkommentátorként dolgozó Ralf Schumacher magyarázatul visszaemlékezett a bátyja tragikus balesetét követő időszak nehézségeire. A közvélemény és így a média érdeklődése olyan óriási nyomást jelentett Schumi szerettei számára, hogy ez plusz terhet rótt a családtagokra.

Michael Schumacher állapota magánügy – és az is marad!

Szürreális volt. Ilyesmit még sohasem tapasztaltam. Ezért döntött úgy nagyon gyorsan a család, hogy Michael egészségi állapotát ezentúl magánügyként kezeljük

mondta most Ralf Schumacher.

A család konzekvens hallgatása aligha fog már változni. Miután hosszas kórházi ápolás után Michael Schumachert hazaszállították a svájci Genfi-tó partján álló villájába, ott – vagy időnként a pár éve vásárolt mallorcai nyaralójukban – jól berendezett környezetben, állandó orvosi és ápolói személyzet segítségével gondozzák.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu