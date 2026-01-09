Schumacher öccse minden reményt szertefoszlatott: sosem tudunk meg semmit a legendáról

Immár több mint 12 éve szenvedett súlyos síbalesetet Michael Schumacher. A Forma-1 hétszeres világbajnokának életét ugyan megmentették (a műtétetek után fél évvel ébresztették csak fel a mesterséges kómából), de a fejsérülése miatt máig ápolásra szorul. Ennél többet nem tudni róla, a családja a kezdetektől minden erejével titkolja a hogylétét, védi a magánéletét. Szintén egykori autóversenyző öccse, Ralf szavaiból kikövetkeztethető: soha nem is fog változni a hozzáállásuk.

Michael Schumacher állapota a családja szerint sosem lesz közügy

Fotó: AFP

Hogy miért kezelik hétpecsétes titokként azt, hogy milyen most Michael Schumacher állapota? A F1-ben anno 11 szezont lehúzott, jelenleg tévés szakkommentátorként dolgozó Ralf Schumacher magyarázatul visszaemlékezett a bátyja tragikus balesetét követő időszak nehézségeire. A közvélemény és így a média érdeklődése olyan óriási nyomást jelentett Schumi szerettei számára, hogy ez plusz terhet rótt a családtagokra.

Michael Schumacher állapota magánügy – és az is marad!

Szürreális volt. Ilyesmit még sohasem tapasztaltam. Ezért döntött úgy nagyon gyorsan a család, hogy Michael egészségi állapotát ezentúl magánügyként kezeljük

– mondta most Ralf Schumacher.

A család konzekvens hallgatása aligha fog már változni. Miután hosszas kórházi ápolás után Michael Schumachert hazaszállították a svájci Genfi-tó partján álló villájába, ott – vagy időnként a pár éve vásárolt mallorcai nyaralójukban – jól berendezett környezetben, állandó orvosi és ápolói személyzet segítségével gondozzák.