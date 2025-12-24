Aggódik a család: fény derülhet Michael Schumacher jelenlegi állapotára

Az egész világot megrázta az hír, hogy immáron 12 évvel ezelőtt Michael Schumacher, a németek hétszeres Forma-1-es világbajnoka, azok után, hogy a száguldó cirkuszban hatalmas bukásai ellenére mindent túlélt, egy síbaleset miatt életveszélybe került. Az élő legenda a francia Alpokban üdült a családjával, amikor a tragédia bekövetkezett. Az 56 éves egykori autóversenyző azóta a rivaldafénytől teljesen elzárva, családja biztonságában tölti a mindennapokat. Állapota titok, szerettei semmilyen információt nem közölnek róla. Volt azonban egy testőre, aki egyszer megpróbálkozott azzal, hogy nyilvánosságra hozza a bajnok jelenlegi élethelyzetét. Corinna Schumacher, a F1-es sztár felesége azonban rögtön perre vitte az ügyet.

Michael Schumacher síbalesete immáron 12 éve történt. Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Michael Schumacher állapota szigorú titok

Markus Fritsche 2021-ig dolgozott Schumacher mellett és a vád szerint megzsarolta a családot azzal, hogy kiszivárogtat néhány személyes fotót, videót és orvosi dokumentumot a bajnokról. Fritschét ebben a tervben támogatta Yilmaz Tozturkan biztonsági őr, továbbá Daniel Linst informatikai szakember is. A hírek szerint összesen 12 millió fontot, több mint 5 milliárd forintot kértek azért, hogy a titkos anyagokat ne hozzák nyilvánosságra. Corinna azonban nem ijedt meg és férje védelmének érdekében azonnal bíróságra ment, ahol a bíró mindüket bűnösnek találta. Tozturkan három év börtönbüntetést, Fritsche pedig két év felfüggesztett szabadságvesztést kapott. Utóbbi ítélet járt Linsnek is, akire azonban csak hat hónapot róttak ki.

A tárgyalást és a meghallgatásokat Corinna kérésére zárt ajtók mögött tartották tavaly. Ezen kérelmének pedig részben az adott helyet, hogy olyan magánjellegű videófelvételek is bemutatásra kerültek, amelyeken Schumacher a tragikus síbalesete után látható. És habár az ítélet megszületett, a család továbbra sem tud megnyugodni: egy bizonyos, szintén magán anyagokat tartalmazó merevlemez ugyanis továbbra sincs meg. Erről pedig Schumacherék jogi képviselője, Thilo Damm beszélt:

Nem tudjuk, hol van az eltűnt merevlemez, ezért fennáll annak a lehetősége, hogy egy újabb fenyegetés érkezzen

- idézte őt a Mirror.