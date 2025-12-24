KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Ádám, Éva névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Aggódik a család: fény derülhet Michael Schumacher jelenlegi állapotára

Schumacher
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 24. 12:00
Michael Schumacherállapot
Privát felvételeket tartalmazó merevlemez tűnt el Schumacheréktől
B. V.
A szerző cikkei

Az egész világot megrázta az hír, hogy immáron 12 évvel ezelőtt Michael Schumacher, a németek hétszeres Forma-1-es világbajnoka, azok után, hogy a száguldó cirkuszban hatalmas bukásai ellenére mindent túlélt, egy síbaleset miatt életveszélybe került. Az élő legenda a francia Alpokban üdült a családjával, amikor a tragédia bekövetkezett. Az 56 éves egykori autóversenyző azóta a rivaldafénytől teljesen elzárva, családja biztonságában tölti a mindennapokat. Állapota titok, szerettei semmilyen információt nem közölnek róla. Volt azonban egy testőre, aki egyszer megpróbálkozott azzal, hogy nyilvánosságra hozza a bajnok jelenlegi élethelyzetét. Corinna Schumacher, a F1-es sztár felesége azonban rögtön perre vitte az ügyet. 

Michael Schumacher síbalesete immáron 12 éve történt.
Michael Schumacher síbalesete immáron 12 éve történt. Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

 

Michael Schumacher állapota szigorú titok

Markus Fritsche 2021-ig dolgozott Schumacher mellett és a vád szerint megzsarolta a családot azzal, hogy kiszivárogtat néhány személyes fotót, videót és orvosi dokumentumot a bajnokról. Fritschét ebben a tervben támogatta Yilmaz Tozturkan biztonsági őr, továbbá Daniel Linst informatikai szakember is. A hírek szerint összesen 12 millió fontot, több mint 5 milliárd forintot kértek azért, hogy a titkos anyagokat ne hozzák nyilvánosságra. Corinna azonban nem ijedt meg és férje védelmének érdekében azonnal bíróságra ment, ahol a bíró mindüket bűnösnek találta. Tozturkan három év börtönbüntetést, Fritsche pedig két év felfüggesztett szabadságvesztést kapott. Utóbbi ítélet járt Linsnek is, akire azonban csak hat hónapot róttak ki. 

A tárgyalást és a meghallgatásokat Corinna kérésére zárt ajtók mögött tartották tavaly. Ezen kérelmének pedig részben az adott helyet, hogy olyan magánjellegű videófelvételek is bemutatásra kerültek, amelyeken Schumacher a tragikus síbalesete után látható. És habár az ítélet megszületett, a család továbbra sem tud megnyugodni: egy bizonyos, szintén magán anyagokat tartalmazó merevlemez ugyanis továbbra sincs meg. Erről pedig Schumacherék jogi képviselője, Thilo Damm beszélt:

Nem tudjuk, hol van az eltűnt merevlemez, ezért fennáll annak a lehetősége, hogy egy újabb fenyegetés érkezzen

 - idézte őt a Mirror.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu