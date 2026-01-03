"Színtiszta hülyeség" - Nem fogta vissza magát Schumacher öccse: így reagált a legendával kapcsolatos vádakra

2013 decembere óta nem lépett a nyilvánosság elé Michael Schumacher. A Forma-1 legendás, hétszeres világbajnoka ekkor olyan súlyos síbalesetet szenvedett, ami miatt a feltételezések szerint maradandó agykárosodást szenvedett. Miután több életmentő műtéten is átesett, az egykori pilótát hazaszállították a család svájci otthonába, ahol jelenleg is kezelések alatt áll. Az egészségügyi állapotával kapcsolatban csak találgatni lehet, mivel a családja óvni szeretné a magánéletét, így mindamellett, hogy nem adnak ki róla információkat, csak a legközelebbi rokonok és barátok számára engedélyezett, hogy meglátogassák a német világbajnokot. A kiváltságosok közé tartozik Jean Todt is, a Ferrari korábbi csapatfőnöke, akivel Schumacher egykor az F1 talán legmeghatározóbb párosát alkotta, mialatt öt világbajnokságot is megnyertek 2000 és 2004 között.

Reagált a vádakra Schumacher testvére / Fotó: AFP

Michael Schumacher egyébként az első két bajnoki címét a Benetton színeiben nyerte el 1994-ben és 1995-ben, majd 1997 elején szerződött a Ferrarihoz, ahol összesen 10 szezont töltött. 2006 végén vonult vissza, azonban néhány évvel később visszatért, és a Mercedesnél versenyzett, egészen 2012-ig. Újabb győzelmet azonban nem sikerült aratnia, 2012 első felében pedig kifejezetten sok balszerencse érte, ami jelentős mennyiségű pontjába került.

Kis híján megdöntötték Schumacher rekordját

Miután a német pilóta másodszor is maga mögött hagyta a versenypályát, Lewis Hamilton érkezett a helyére, aki ezután hat világbajnoki címet nyert a csapatnál, utolérve ezzel Schumacher rekordját. A Red Bull pilótájának, Max Verstappennek is kis híján sikerült a legenda közelébe érnie, miután nem sokon múlott a 2025-ös VB-cím megszerzése, amely sorozatban az ötödik lehetett volna, amit átvehet – hasonlóan Schumacher öt egymást követő évben elnyert világbajnoki címeihez a Ferrarinál.

Ralf Schumacher blasts Lewis Hamilton rumours amid 'jealous' Michael Schumacher rowhttps://t.co/bc8aGJ8qBL — GB News (@GBNEWS) January 1, 2026

Reagált a legendával kapcsolatos vádakra Schumacher öccse

Nemrég egy interjú során arról kérdezték Michael Schumacher testvérét, Ralf Schumachert – aki maga is a Forma-1-ben versenyzett korábban: a Jordannál, a Williamsnél, valamint a Toyotánál –, szerinte van-e jelentősége számára annak, hogy Verstappen nem érte el a bátyja rekordját, és amire a volt pilóta igen hevesen reagált.

Nem. Egyáltalán nem érdekel. Ezeket a dolgokat nem lehet összehasonlítani

- jelentette ki Ralf.

Michael a korának legjobb versenyzője volt és az is marad. Persze, az élet megy tovább, mindig új versenyzők jönnek – ez Lewis Hamiltonnál sem érdekelt, és Maxnál sem. Gyakran vádolnak irigységgel, különösen a britek, azzal érvelve, hogy Hamiltonnak elméletileg nyolc címe van, és így jobb, mint Michael. Ez színtiszta hülyeség. Minden olyan versenyző, aki annyira sikeressé vált, mint amilyen Hamilton és Verstappen, abszolút kiérdemelte ezt

- tette hozzá Ralf, a SPORTbible beszámolója szerint.