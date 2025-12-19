Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Verstappen nem kertelt, megvan a véleménye Hamiltonnal kapcsolatban

Max Verstappen
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 19. 11:50
Lewis HamiltonForma-1
A Forma–1 két legendája hosszú rivalizálás után kezdi elásni a csatabárdot. Max Verstappen kifejezte empátiáját Lewis Hamiltonnal szemben.

Max Verstappen és Lewis Hamilton a Forma–1 közelmúltjának két meghatározó alakja. Nem meglepő, hogy komoly rivalizálás bontakozott ki közöttük, amely a 2021-es világbajnoki csata során érte el csúcspontját. Hosszú ideig nyílt titok volt, hogy nem ápolnak jó viszonyt, amit egyikük sem próbált leplezni. Azonban az elmúlt években úgy tűnik, javult a kapcsolatuk, és egyre gyakrabban nyilatkoznak egymásról elismerően. Nemrégiben Verstappen együttérzését fejezte ki vetélytársa helyzetével kapcsolatban.

2016 óta először nem Max Verstappen vagy Lewis Hamilton a Forma–1 világbajnoka
2016 óta először nem Max Verstappen (balra) vagy Lewis Hamilton (jobbra) a Forma–1 világbajnoka Fotó: Bryn Lennon - Formula 1

A Red Bull négyszeres világbajnoka a Viaplay-nek adott interjúban elismerte: nem leli örömét Hamilton ferraris szenvedésében.

Megszakad a szívem így látni őt

– fogalmazott a holland pilóta.

Verstappen: Hamilton nem adja fel

Lewis Hamiltonnak az első ferraris szezonja nem alakult az elképzelései szerint, ugyanis pályafutása során először zárta a szezont dobogó nélkül, ráadásul közel száz ponttal lemaradva végzett csapattársa, Charles Leclerc mögött. A szezon végén a szurkolók és a média körében is felmerült a visszavonulás lehetősége, és ezzel kapcsolatban Verstappen véleményét is kikérték.

"Ha az ő cipőjében lennél, visszavonulnál" – hangzott a kérdés.

Nem volt egyszerű szezonja, ez kétségtelen. Vissza kellene-e vonulnia? Nem tudom, ő nem a feladós típus, szóval jövőre biztosan itt lesz, de nem kellemes nézni, ami jelenleg történik

– válaszolt a 28 éves versenyző.

Hamilton már 40 esztendős, jelenlegi szerződése 2026 végéig szól. A 2025-ös idény után azonban gyorsan eloszlatta a visszavonulásról szóló találgatásokat, hangsúlyozva, hogy még vannak céljai a sportágban.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
