Verstappen nem kertelt, megvan a véleménye Hamiltonnal kapcsolatban

Max Verstappen és Lewis Hamilton a Forma–1 közelmúltjának két meghatározó alakja. Nem meglepő, hogy komoly rivalizálás bontakozott ki közöttük, amely a 2021-es világbajnoki csata során érte el csúcspontját. Hosszú ideig nyílt titok volt, hogy nem ápolnak jó viszonyt, amit egyikük sem próbált leplezni. Azonban az elmúlt években úgy tűnik, javult a kapcsolatuk, és egyre gyakrabban nyilatkoznak egymásról elismerően. Nemrégiben Verstappen együttérzését fejezte ki vetélytársa helyzetével kapcsolatban.
A Red Bull négyszeres világbajnoka a Viaplay-nek adott interjúban elismerte: nem leli örömét Hamilton ferraris szenvedésében.
Megszakad a szívem így látni őt
– fogalmazott a holland pilóta.
Lewis Hamiltonnak az első ferraris szezonja nem alakult az elképzelései szerint, ugyanis pályafutása során először zárta a szezont dobogó nélkül, ráadásul közel száz ponttal lemaradva végzett csapattársa, Charles Leclerc mögött. A szezon végén a szurkolók és a média körében is felmerült a visszavonulás lehetősége, és ezzel kapcsolatban Verstappen véleményét is kikérték.
"Ha az ő cipőjében lennél, visszavonulnál" – hangzott a kérdés.
Nem volt egyszerű szezonja, ez kétségtelen. Vissza kellene-e vonulnia? Nem tudom, ő nem a feladós típus, szóval jövőre biztosan itt lesz, de nem kellemes nézni, ami jelenleg történik
– válaszolt a 28 éves versenyző.
Hamilton már 40 esztendős, jelenlegi szerződése 2026 végéig szól. A 2025-ös idény után azonban gyorsan eloszlatta a visszavonulásról szóló találgatásokat, hangsúlyozva, hogy még vannak céljai a sportágban.
