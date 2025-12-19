Verstappen nem kertelt, megvan a véleménye Hamiltonnal kapcsolatban

Max Verstappen és Lewis Hamilton a Forma–1 közelmúltjának két meghatározó alakja. Nem meglepő, hogy komoly rivalizálás bontakozott ki közöttük, amely a 2021-es világbajnoki csata során érte el csúcspontját. Hosszú ideig nyílt titok volt, hogy nem ápolnak jó viszonyt, amit egyikük sem próbált leplezni. Azonban az elmúlt években úgy tűnik, javult a kapcsolatuk, és egyre gyakrabban nyilatkoznak egymásról elismerően. Nemrégiben Verstappen együttérzését fejezte ki vetélytársa helyzetével kapcsolatban.

2016 óta először nem Max Verstappen (balra) vagy Lewis Hamilton (jobbra) a Forma–1 világbajnoka Fotó: Bryn Lennon - Formula 1

A Red Bull négyszeres világbajnoka a Viaplay-nek adott interjúban elismerte: nem leli örömét Hamilton ferraris szenvedésében.

Megszakad a szívem így látni őt

– fogalmazott a holland pilóta.

Max Verstappen: 'It hurts my heart to see Lewis Hamilton like this at Ferrari.'



Dutch Viaplay: "If you were Lewis [Hamilton], would you quit?"



Max: "It hasn't been a nice season for him at Ferrari… you can notice that in everything."



Dutch Viaplay: "I have to say, it hurts my… pic.twitter.com/3PSbKGX2TB — MV33Racing🏎 (@MV33Racing) December 17, 2025

Verstappen: Hamilton nem adja fel

Lewis Hamiltonnak az első ferraris szezonja nem alakult az elképzelései szerint, ugyanis pályafutása során először zárta a szezont dobogó nélkül, ráadásul közel száz ponttal lemaradva végzett csapattársa, Charles Leclerc mögött. A szezon végén a szurkolók és a média körében is felmerült a visszavonulás lehetősége, és ezzel kapcsolatban Verstappen véleményét is kikérték.

"Ha az ő cipőjében lennél, visszavonulnál" – hangzott a kérdés.

Nem volt egyszerű szezonja, ez kétségtelen. Vissza kellene-e vonulnia? Nem tudom, ő nem a feladós típus, szóval jövőre biztosan itt lesz, de nem kellemes nézni, ami jelenleg történik

– válaszolt a 28 éves versenyző.

Hamilton már 40 esztendős, jelenlegi szerződése 2026 végéig szól. A 2025-ös idény után azonban gyorsan eloszlatta a visszavonulásról szóló találgatásokat, hangsúlyozva, hogy még vannak céljai a sportágban.