Kiderült, hol tölti a karácsonyt Michael Schumacher

Michael Schumacher 2013-as súlyos síbalesete óta hatalmas rejtély övezi a hétszeres Forma-1-es világbajnok egészségi állapotát. Néha a családtagok vagy a pilóta közeli barátai csepegtetnek el néhány információt, de több mint egy évtized elteltével továbbra is kevés konkrétum ismert a legendás versenyzőről. A napokban azonban a német sportoló lánya, Gina-Maria ritka betekintést engedett a család magánéletébe.

Michael Schumacher családjával Mallorcán tölti a karácsonyt Fotó: Lars Baron

A 28 esztendős westernlovas márciusban hozta világra első gyermekét, Millie-t, aki egyúttal Michael Schumacher első unokája is. Gina a Horses in the Morning című műsorban elsősorban a lóversenyekről beszélt, de röviden megosztott néhány részletet arról is, hogyan készül a család az ünnepekre.

Michael Schumacher az unokájával karácsonyozik

"Millie az életünk fénypontja" – árulta el Gina, aki férjével az Egyesült Államokban építi közös életüket. Mint kiderült, az ünnepekre azonban visszatérnek Európába.

Mallorcán ünneplünk majd, együtt lesz az egész család. Ez lesz Millie első karácsonya, és szeretnénk, ha igazán felejthetetlen lenne

– fogalmazott Gina.

Michael Schumacherről köztudott, hogy feleségével és ápolócsapatával a svájci villájában tölti az év jelentős részét, azonban a család néhány éve a spanyol szigeten is vásárolt egy nyaralót, és a hírek szerint a karácsonyt rendszerint ott ünneplik a legendás pilótával.

Azonban a versenyző és unokája nem most látják majd először egymást: a sajtóhírek szerint Millie születése után nem sokkal már Svájcban megtörtént a nagy találkozás.