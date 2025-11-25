„Nem látjuk őt többé" - Michael Schumacherről beszélt egy bennfentes

Richard Hopkins a kilencvenes évek elején találkozott Michael Schumacherrel, amikor még szerelőként dolgozott a McLarennél. Eközben a német pilóta a Benetton-istállónál versenyzett, és ha volt idejük, rendszeresen együtt kávéztak a paddock világában. Michael Schumacher állapotát a 2013-as csaknem végzetes síbalesete óta teljes titoktartás övezi, és Hopkins nem hiszi, hogy ez valaha megváltozik. A külvilág a balesete óta nem látta őt, és széles körben úgy vélik: a hétszeres világbajnok cselekvőképtelen, intenzív orvosi ellátásra szorul. Hopkins úgy tudja, egy finn személyi orvosa ápolja - írja az Origo.

Michael Schumacher 2013-ban szenvedett síbalesetet / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Nem vagyok Jean Todt, Ross Brawn vagy Gerhard Berger, akik közeli ismerőseiként látogathatják a beteget. Ha valaki Brawn legjobb barátja lenne, és sok jó vörösborral halmozna el őt, majd arról kérdezné, hogy van Michael, aligha nyílna meg. Brawn az a fajta ember, aki látogatja Michaelt, de nem oszt meg róla semmit. Ezt így akarja a család

- mondta Hopkins.

A Schumacher-família ideje nagy részét a Genfi-tó partján álló kastélyban tölti Svájcban, bár más ingatlanokban is feltűnnek, például egy félreeső búvóhelyen a spanyolországi Mallorca szigetén.

Michael Schumachert nem látjuk többé

A továbbiakban Hopkins betekintést engedett a német klasszis jellemébe.



Ha megnézzük az összes olyan elemet, ami egy világbajnokot jellemez, mindegyik megvolt benne, még azok is, amelyek nem mindig voltak pozitívak. Arrogáns volt, a Forma-1-ben titkolta a szívét, a legjobb tulajdonságai akkor mutatkoztak meg, amikor otthon volt a feleségével és a gyerekeivel.

Craig Scarborough, aki a múltban sokszor készített interjút Michael Schumacherrel, elmondta: beszélt valakivel, aki nagyon közel áll Schumacherhez.

Az illető annyit mondott nekem, hogy nem látjuk őt többé

- nyilatkozta Scarborough a The Sunnak.