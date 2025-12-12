Közeleg a váltás? Radikális lépésre készülhet a Ferrrari pilótája

Nem alakult fényesen a Ferrari 2025-ös Forma-1-es idénye, annak ellenére sem, hogy a szezon jelentős részében már a 2026-os autó tervezésére fókuszáltak. Az olasz istálló negyedik lett a konstruktőrök között, míg a versenyzőik, Charles Leclerc ötödik, Lewis Hamilton pedig hatodik helyen végzett. A csapat ráadásul egyetlen futamgyőzelmet sem aratott, az egyetlen nagyobb sikerüket az jelentette, amikor a hétszeres világbajnok Hamilton első lett a kínai sprintfutamon.
Habár a szezon során nem egyszer fogalmazott meg kritikát a csapattal kapcsolatban, a monacói versenyző a szezonzáró Abu-Dzabi Nagydíj már arról beszélt, továbbra is az az álma, hogy világbajnoki címet nyerjen a Ferrarival - ugyanakkor elismerte, hogy „a következő év sorsdöntő lesz” a jövője szempontjából - írja az Origo.
A nyolcszoros futamgyőztes Leclerc tavaly januárban hosszabbította meg a szerződését a Ferrarival, és ugyan a felek nem hozták nyilvánosságra a részleteket, a BBC úgy tudja, a megállapodás 2029 végéig szól. Az viszont cseppet sem biztos, hogy a 28 éves F1-es pilóta ki is tölti a kontraktust, különösen, ha a Ferrari teljesítménye a jövőben sem változik. Az olasz F1-es újságíró, Giuliano Duchessa arról számolt be, hogy Leclerc a következő szezon elején, az első hat-hét futam után fogja mérlegelni a lehetőségeit és dönt a jövőjéről. Hozzátette, három csapat is érdeklődik Leclerc iránt: az Aston Martin, a Mercedes és a McLaren, az Aston Martin pedig állítólag már fel is vette a kapcsolatot Leclerc menedzserével, Nicolas Todttal.
