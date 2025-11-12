Kiakadt a Ferrari elnöke, nem is kertelt: „Hatalmas csalódás volt”

Lewis Hamilton és Charles Leclerc közleményt adott ki a közösségi médiában azok után, hogy a Ferrari elnöke, John Elkann élesen bírálta őket. Az olaszok vezetője ugyanis közölte, F1-es pilótáiknak inkább a vezetésre kellene koncentrálniuk mintsem az állandó beszédre, miután a patináns istálló nehéz szezont él át a száguldó cirkuszban.

Lewis Hamilton és Charles Leclerc is közleményt adott ki a Ferrari elnökének nyilatkozatát követően. Fotó: NurPhoto

Sokakat megdöbbentő kijelentése a Brazil Nagydíj után következett, amely során mind a monacói, mind a brit kiesett. Előbbi önhibáján kívül, miután nekiütköztek, utóbbi pedig padlólemez sérülés miatt, ami azok után keletkezett a Ferrarin, hogy Hamilton nekiment Franco Colapintónak.

Brazília hatalmas csalódás volt. Ha megnézzük a Forma-1-es bajnokságot, elmondhatjuk, hogy a szerelőink bajnoki teljesítményt nyújtanak a boxutcai munkájukkal. Ha az autó fejlesztését nézzük, kétségtelen, hogy a mérnökeink sokat javítottak rajta. A többiek viszont nem állnak a helyzet magaslatán. A versenyzőinknek fontos lenne, hogy a vezetésre koncentráljanak és kevesebbet beszéljenek, mert még vannak hátralévő futamaink és a második hely megszerzése (a konstruktőri bajnokságban) nem lehetetlen. Bahreinben megnyertük a WEC-bajnoki címet. Amikor a Ferrari egységes, jönnek az eredmények

- nyilatkozta Elkann Sao Paulót követően, írja a RacingNews.

Lewis Hamilton és Charles Leclerc közleményben reagált

Hiszek a csapatomban. Hiszek magamban. Nem adom fel. Korábban sem tettem, a jövőben sem fogom és most sem. Köszönöm, Brazília

- írta közösségi médiájában a britek hétszeres világbajnoka, aki 2022-ben tiszteletbeli brazil állampolgárságot is kapott.

Csapattársa, Charles Leclerc pedig így jelentkezett be Elkann szavait követően:

Sao Paulo nehéz hétvége volt számunkra. Csalódott vagyok, hogy szinte pontok nélkül térünk haza, miután a csapatnak a szezon ezen kritikus részében már minden pontra szüksége van a konstruktőri bajnokság második helyéért. Innen azonban már csak felfelé vezet az út. Egyértelmű azonban, hogy csak az egység segíthet átbillenteni minket ezen a helyzeten az utolsó három versenyre. Mindent beleadunk. Mint mindig.

I back my team. I back myself. I will not give up. Not now, not then, not ever. Thank you, Brazil, always 🇧🇷 pic.twitter.com/bU4gAdCOb4 — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) November 10, 2025