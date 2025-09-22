Digitális Polgári KörÁzsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
29°C Székesfehérvár

Móric névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Áll a bál a Ferrarinál, Lewis Hamiltonnak bocsánatot kell kérnie

Lewis Hamilton
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 22. 14:35
Charles LeclercForma 1Ferrari
Egyre több a probléma a Ferrari háza táján. Lewis Hamilton megszegte csapattársának tett ígéretét.

Az Azeri Nagydíj során Charles Leclerc, a csapat kérésére előre engedte Lewis Hamiltont, annak reményében, hogy a britnek hátha sikerül megelőznie az előttük haladó versenyzőt. A megállapodás értelmében, amennyiben a hétszeres világbajnoknak nem sikerül a manőver, akkor az utolsó körben visszaadja a pozíciót csapattársának. Ez végül nem történt meg, Hamilton ugyan közvetlenül a célvonal előtt lelassított, ám nem időben, így végül csapattársa előtt a 8. helyen ért célba.

Lewis Hamilton igazságtalanul viselkedett csapattársával szemben
Lewis Hamilton (jobbra) igazságtalanul viselkedett csapattársával szemben Fotó: Mark Thompson

Leclerc beolvasott Hamiltonnak

A monacói egyértelműen frusztrált volt a rádióban a kockás zászló után:

Nekem mindegy, a 8. helyről van szó, minden rendben van, Hamilton élvezheti a jobb helyezést. Ez egyszerűen butaság, nem fair, de ismétlem, nem érdekel. Mindketten tudjuk, hogy vannak csapaton belül olyan szabályok, amelyeket be kell tartanunk. Ma ez nem történt meg. 

A versenyt követő információk szerint Hamiltont csak túl későn tájékoztatták a pozíció visszacseréléséről – a két versenyző között mindössze másfél másodperc volt, amikor már a célegyenesbe fordultak. Bár Hamilton végül nyilvánosan vállalta a felelősséget és bocsánatot kért Leclerc-től, a történtek újabb kérdéseket vetnek fel a Ferrari háza táján. 

Nagyon későn kaptam meg az üzenetet, és az előttem haladó autó megelőzésére fókuszáltam. Aztán, amikor fékeztem már késő volt, elnézést fogok kérni Leclerc-től

 – ígérte Hamilton, bár hozzátette, csapaton belül neki volt jobb a tempója.

A brit pilóta megkésett reakciója, valamint a csapaton belüli kommunikációs zavarok újabb jelei lehetnek annak a feszültségnek, amely az idény során egyre látványosabban alakult ki közte és az olasz istálló között.

A Ferrari versenyzői a 8. és 9. helyeken zártak Bakuban, miközben a csapat egész hétvégén küszködött a tempóval. A gyenge eredmény után a Ferrari el is veszítette a csapatverseny második helyét a Mercedesszel szemben.

A Forma–1 küzdelmei október 5-én a Szingapúri Nagydíjjal folytatódnak.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu