Áll a bál a Ferrarinál, Lewis Hamiltonnak bocsánatot kell kérnie

Az Azeri Nagydíj során Charles Leclerc, a csapat kérésére előre engedte Lewis Hamiltont, annak reményében, hogy a britnek hátha sikerül megelőznie az előttük haladó versenyzőt. A megállapodás értelmében, amennyiben a hétszeres világbajnoknak nem sikerül a manőver, akkor az utolsó körben visszaadja a pozíciót csapattársának. Ez végül nem történt meg, Hamilton ugyan közvetlenül a célvonal előtt lelassított, ám nem időben, így végül csapattársa előtt a 8. helyen ért célba.

Lewis Hamilton (jobbra) igazságtalanul viselkedett csapattársával szemben Fotó: Mark Thompson

Leclerc beolvasott Hamiltonnak

A monacói egyértelműen frusztrált volt a rádióban a kockás zászló után:

Nekem mindegy, a 8. helyről van szó, minden rendben van, Hamilton élvezheti a jobb helyezést. Ez egyszerűen butaság, nem fair, de ismétlem, nem érdekel. Mindketten tudjuk, hogy vannak csapaton belül olyan szabályok, amelyeket be kell tartanunk. Ma ez nem történt meg.

A versenyt követő információk szerint Hamiltont csak túl későn tájékoztatták a pozíció visszacseréléséről – a két versenyző között mindössze másfél másodperc volt, amikor már a célegyenesbe fordultak. Bár Hamilton végül nyilvánosan vállalta a felelősséget és bocsánatot kért Leclerc-től, a történtek újabb kérdéseket vetnek fel a Ferrari háza táján.

Nagyon későn kaptam meg az üzenetet, és az előttem haladó autó megelőzésére fókuszáltam. Aztán, amikor fékeztem már késő volt, elnézést fogok kérni Leclerc-től

– ígérte Hamilton, bár hozzátette, csapaton belül neki volt jobb a tempója.

A brit pilóta megkésett reakciója, valamint a csapaton belüli kommunikációs zavarok újabb jelei lehetnek annak a feszültségnek, amely az idény során egyre látványosabban alakult ki közte és az olasz istálló között.

A Ferrari versenyzői a 8. és 9. helyeken zártak Bakuban, miközben a csapat egész hétvégén küszködött a tempóval. A gyenge eredmény után a Ferrari el is veszítette a csapatverseny második helyét a Mercedesszel szemben.

A Forma–1 küzdelmei október 5-én a Szingapúri Nagydíjjal folytatódnak.