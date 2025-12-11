"Ez szánalmas!" - Keményen nekiment Lando Norris támadóinak a korábbi világbajnok

Kemény kritikával illette Damon Hill a Have I Got News For You című tévéműsort, amely betámadta a Forma-1 új világbajnokát, Lando Norrist, a kiváltságos neveltetése miatt. Az 1996-os év bajnoka kiállt brit honfitársa mellett, mialatt egyenesen szánalmasnak nevezte a műsor húzását.

Betámadták Lando Norrist egy tévéműsorban / Fotó: Balogh Zoltán

Kiállt Lando Norris mellett a korábbi világbajnok

A BBC vígjáték hírműsora a közösségi médiában kritizálta Norrist, a gazdag családi háttere miatt: ironikusan úgy fogalmaztak, a brit pilóta világbajnoki győzelme egy "valódi, hátrányos helyzetben lévő fél sikersztorija".

Viszonylagos szegénységből származik: a szülei kevesebb mint egymilliárd fontból küzdenek a megélhetésért

- tették hozzá.

Lando Norris édesapja, Adam a becslések szerint 200 millió fontos (87.342.000.000 forint) vagyonnal büszkélkedhet, miután 1998-ban megalapította a Pensions Direct céget. Mindössze 36 évesen nyugdíjba vonult, azóta minden erejével a fia karrierjét támogatja.

A tévéműsor kritikájára csakhamar reagált a brit világbajnok, Damon Hill, aki szánalmasnak nevezte a támadásukat.

Ó, édes Jézusom. Nem ezt vártam tőletek. Komolyan? Ez szánalmas. A srácnak szó szerint nem állt másból az élete, mint a versenyzésből és a győzelemért való küzdelemből

- jelentette ki Damon Hill az X-en (korábban Twitter), hozzátéve, nem muszáj minden versenyzőnek hátrányos helyzetből indulni az életben, a szavaival pedig a motorsport rajongói is egyetértettek.

Lewis Hamilton rajongó vagyok, de ez a hozzáállás Landóhoz egyszerűen aljas

- jelentette ki az egyikük.

Lando egész életében a versenyzésnek élt és lélegzett. Kiérdemelte a címét

- tette hozzá egy másik kommentelő.

Vannak még hihetetlenül gazdag pilóták a rajtrácson, akik soha nem fogják elérni Lando eredményeit, mert hiányzik belőlük a tehetsége. A pénz juttatja el őket oda, ahol most vannak, de a tehetség az, ami győztessé teszi őket

- emelte ki egy újabb rajongó.

Senki sem juthat be az F1-be pénz nélkül. Nincs értelme gazdag fiús vicceket gyártani, mert a rajtrácson minden versenyzőnek hatalmas anyagi támogatása van– anélkül lehetetlen nagy sikert elérni a motorsportban!

- hívták fel rá a figyelmet egy hozzászólásban.