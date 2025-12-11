"Ez szánalmas!" - Keményen nekiment Lando Norris támadóinak a korábbi világbajnok

Kemény kritikával illette Damon Hill a Have I Got News For You című tévéműsort, amely betámadta a Forma-1 új világbajnokát, Lando Norrist, a kiváltságos neveltetése miatt. Az 1996-os év bajnoka kiállt brit honfitársa mellett, mialatt egyenesen szánalmasnak nevezte a műsor húzását.
A BBC vígjáték hírműsora a közösségi médiában kritizálta Norrist, a gazdag családi háttere miatt: ironikusan úgy fogalmaztak, a brit pilóta világbajnoki győzelme egy "valódi, hátrányos helyzetben lévő fél sikersztorija".
Viszonylagos szegénységből származik: a szülei kevesebb mint egymilliárd fontból küzdenek a megélhetésért
- tették hozzá.
Lando Norris édesapja, Adam a becslések szerint 200 millió fontos (87.342.000.000 forint) vagyonnal büszkélkedhet, miután 1998-ban megalapította a Pensions Direct céget. Mindössze 36 évesen nyugdíjba vonult, azóta minden erejével a fia karrierjét támogatja.
A tévéműsor kritikájára csakhamar reagált a brit világbajnok, Damon Hill, aki szánalmasnak nevezte a támadásukat.
Ó, édes Jézusom. Nem ezt vártam tőletek. Komolyan? Ez szánalmas. A srácnak szó szerint nem állt másból az élete, mint a versenyzésből és a győzelemért való küzdelemből
- jelentette ki Damon Hill az X-en (korábban Twitter), hozzátéve, nem muszáj minden versenyzőnek hátrányos helyzetből indulni az életben, a szavaival pedig a motorsport rajongói is egyetértettek.
Lewis Hamilton rajongó vagyok, de ez a hozzáállás Landóhoz egyszerűen aljas
- jelentette ki az egyikük.
Lando egész életében a versenyzésnek élt és lélegzett. Kiérdemelte a címét
- tette hozzá egy másik kommentelő.
Vannak még hihetetlenül gazdag pilóták a rajtrácson, akik soha nem fogják elérni Lando eredményeit, mert hiányzik belőlük a tehetsége. A pénz juttatja el őket oda, ahol most vannak, de a tehetség az, ami győztessé teszi őket
- emelte ki egy újabb rajongó.
Senki sem juthat be az F1-be pénz nélkül. Nincs értelme gazdag fiús vicceket gyártani, mert a rajtrácson minden versenyzőnek hatalmas anyagi támogatása van– anélkül lehetetlen nagy sikert elérni a motorsportban!
- hívták fel rá a figyelmet egy hozzászólásban.
Lando Norris szülei, Adam és Cisca is jelen voltak a szezonzáró futamon Abu-Dzabiban, ahol a pilóta harmadikként ért célba, ezzel pedig megszerezte az első világbajnoki címét a másik nagy esélyes, Max Verstappen elől. Norris - aki Lewis Hamilton 2008-as győzelme óta az első olyan brit versenyző, aki a McLarennél ért fel a csúcsra -, a versenyt követő interjújában háláját fejezte ki a szülei felé, akiknek a támogatása nélkül nem jutott volna el idáig.
Ez nem az én világbajnokságom. Hanem a miénk
- emelte ki Lando Norris, a Daily Star beszámolója szerint.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.