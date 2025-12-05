„Túl nagy a kockázat” – Schumacher szerint ebben ennyi volt

Amikor kiderült, hogy a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton a 2025-ös szezontól a Ferrarihoz szerződik, sokakban – elsőként nyilván benne – felvetődött, hogy Niki Lauda vagy éppen Michael Schumacher nyomdokaiba lép a Forma-1 legendás olasz istállójánál (Lauda a háromból két, Schumi a hétből öt vb-címét nyerte a maranellóiakkal). Ehhez képest a 40 éves brit autóversenyző messze elmarad a saját, az őt fejedelmien megfizető főnökei és a rajongók várakozásaitól, és az utóbbi két futamon már a fenti legendák helyett Luca Badoerral és Giancarlo Fisichellával emlegetik egy lapon: ahogy korábban ők, most Hamilton esett ki egymás után két időmérőn már az első szakaszban. Az őt rendre élesen kritizáló Ralf Schumacher nem is hagyta ki a ziccert, hogy újra üzenjen a Ferrari majd' minden versenyhétvégén csütörtököt mondó sztárjának.
A Hamiltonhoz hasonlóan hétszeres F1-világbajnok Michael Schumacher öccse 10 évig (1997 és 2007 között) maga is szerepelt a sorozatban, újabban pedig szakkommentátorként mondja meg a véleményét a sorozat szereplőiről, ügyes-bajos dolgairól. A Ferrari besült csúcsigazolásáról elmondta: nem sok esélyt lát arra, hogy a pilóta magára találjon a következő szezonban. Sőt, mit több, Ralf Schumacher szerint Hamilton jobban tenné, ha az érvényes szerződése dacára önként adná át a helyét egy fiatal tehetségnek.
– Ahogy én látom, Lewis jövőre már nem tartozik a Ferrarihoz. Oliver Bearmant kell a helyére hozni, aki szuper teljesítményt nyújt a Haasnál, és aki a Ferrari jövőjét jelenti. Charles Leclerc és ő remek csapatot alkotnának 2026-ra – "adta" Hamilton helyét Ralf Schumacher máris a Ferrari akadémiájához tartozó, 20 éves tehetségnek.
Ami Lewis Hamiltont illeti, a német F1-szakértő szerint egy hozzá tökéletesen passzoló versenyautóval még mindig eredményes lenne, de...
– Itt-ott megmutatta, hogy még mindig gyors, ha illik hozzá az autó. De közel 41 évesen már képtelen változtatni a vezetési stílusán. Ez szerintem túl nagy kockázatot jelent a következő évre. Természetesen előfordulhat, hogy az új koncepció tökéletesen illeszkedik majd Lewis Hamiltonhoz. De ennek az esélye nagyon csekély, ezért vagyok biztos abban, hogy
már nem fogja bírni a tempót. Egyszerűen már nem képes rá tovább. Csak remélhetem, hogy az év végén levonja a tanulságot és azt mondja: 'Oké, ez így nem folytathatom, túl nagy a kockázat, ezt a csapatommal sem tehetem meg'
– mondta Ralf Schumacher a Ferrari veterán pilótájáról.
Lewis Hamilton szerződése legalább 2026 végéig érvényes, de pontos határidőt nem közöltek.
