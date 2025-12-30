Ultimátumot kapott Hamilton: a napjai a Ferrarinál meg vannak számlálva

Finoman szólva sem sem alakult alakult kedvezően Lewis Hamilton első szezonja a Ferrarinál. Noha a brit pilóta rajongói kezdetben abban bíztak, az olasz istállónál majd megszerzi a rekordnak számító nyolcadik világbajnoki címét, végül még a dobogóra sem sikerült feljutnia: Hamilton legjobb eredménye egy negyedik helyezés volt az Osztrák Nagydíjon, a Brit Nagydíjon, valamint az Amerikai Nagydíjon. Maga a versenyző is a karrierje legrosszabb évének nevezte azt, amelyet a Ferrarinál töltött, mialatt sokan aggódnak a pilóta sportágban való jövőjével kapcsolatban.

Lewis Hamilton napjai meg vannak számlálva / Fotó: Joe Portlock

Nem sok ideje maradt a bizonyításra Lewis Hamiltonnak

A legfrissebb hírek szerint Hamilton napjai a vörösöknél meg vannak számlálva: úgy tudni, a 40 éves pilóta ultimátumot kapott, mely szerint már csak egyetlen esélye maradt arra, hogy bizonyítson, mielőtt végleg megválnának tőle. A 2025-ös szezon utolsó néhány hetében számos híresztelés érkezett arról, hogy Hamiltont vagy kirúgják, vagy önként távozik a Ferraritól, most azonban arra számítanak, hogy a brit pilóta még a következő szezon kezdetéig a jelenlegi csapatánál marad, hogy lássák, hogyan alkalmazkodik az új szabályokhoz, amelyek a várakozások szerint hatalmas változásokat hoznak majd a sportágban. Az Auto Motor und Sport szerint Hamilton még egy utolsó esélyt kapott az olasz istállótól, amennyiben pedig nem tud bizonyítani, lecserélik őt – mi több, már az utóda is megvan.

Bár a rajongók úgy vélik, Hamilton képes lesz erre, és a körülötte lévő támogatói hálózatára támaszkodva jobb eredményeket ér el, ám a Ferrari készen áll meghozni a szükséges döntést, amennyiben ez mégsem sikerülne. A helyére pedig, a hírek szerint, Oliver Bearmant, a Haas pilótáját hoznák, 2027-től vagy már hamarabb is. A fiatal brit az első Forma-1-es szezonjában lenyűgöző teljesítményt nyújtott: összesen 41 pontot szerzett, hárommal többet, mint veterán csapattársa, Esteban Ocon, és a 13. helyen végzett a pontversenyben. Bearman egyébként tizenhat évesen otthagyta az iskolát, hogy csatlakozzon a Ferrari Versenyzői Akadémiához, majd a 2024-es szezonban az olasz istálló tartalékpilótája lett – írja a SPORTbible.