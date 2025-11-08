Schumacher rápirított a fiára, miután az eljegyezte magyar szerelmét

David Schumacher tündérmesbe illő környezetben kérte meg magyar szerelme, Keszthelyi Vivien kezét, aki igent mondott. Az ifjú jegyespár már nyolcadik éve van együtt. Ezért is érthető, hogyan reagált az örömhírre a jövőbeli após, Ralf Schumacher: picit rápirított a fiára.
A Forma-1-es autóversenyzőből lett szakkommentátor az Instagramon megosztotta fia és majdani menye közös képét a lánykérésről. Michael Schumacher öccse hozzáfűzte:
Szívből gratulálok kettőtöknek. Már ideje is volt
– célzott David késlekedésére az édesapja, majd üdvözölte a Schumacher családban Vivient.
Ralf persze csak viccelődött Keszthelyi Vivien eljegyzésével kapcsolatban, és a korábbi posztjaiból már kiderült: régóta családtagként kezelte, megszerette fia választottját.
Még a férfiak haját is Vivien vágta, amikor a koronavírus-járvány miatt nem mehettek fodrászhoz.
Az egyaránt 24 éves, Salzburgban régóta együtt élő autóversenyzők, Keszthelyi Vivien és David Schumacher februárban ünneplik majd a szerelmük 8. évfordulóját – immár jegyespárként.
"Igent mondott. Az óceán volt szerelmünk tanúja, és a naplemente pecsételte meg ígéretünket" – kommentálta a romantikus lánykérésről készült fotógalériájukat a vőlegény.
