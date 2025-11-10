Rettegésben él Michael Schumacher családja, újra téma a zsarolás

Februárban hosszas tárgyalássorozat után hirdettek ítéletet Michael Schumacher családjának zsarolói ügyében, de pénteken eggyel magasabb szinten, a wuppertali tartományi bíróságon új eljárás indul. A verdikt ellen ugyanis a három vádlott és Schumiék képviselői is fellebbeztek.

Továbbra is több száz felvétel lehet rossz kézben a 12 éve ápolásra szoruló Michael Schumacherről

Fotó: AFP

Tavaly nyáron robbant a bombahír: egy középkorú kidobóembert azzal vádolnak, hogy a fia technikai segítségével 15 millió eurót (5,8 milliárd forint) követelt Schumacheréktől. Máskülönben a darkweben "rossz kezekbe kerülne" két merevlemeznyi fotó, videó és dokumentum (többek között gyógyszerlisták) a 2013-as súlyos koponyasérülése óta ápolásra szoruló, és a nyilvánosság elől gondosan elrejtett egykori legendás Forma-1-pilóta állapotáról. Bizonyíték gyanánt küldött is néhányat e-mailen Corinna Schumachernek a birtokába jutott összesen mintegy 1500 személyes adatból. A fővádlottat ezért három év börtönbüntetésre ítélték, a fia azonban megúszta hat hónap felfüggesztettel – egy harmadik férfit pedig két év felfüggesztett mellett 2400 euró (930 ezer forint) pénzbírságot kapott. Schumiék különösen ez utóbbit tartják felháborítónak. Szerintük a korábban elbocsátott biztonsági alkalmazottjuk lopta ki a házi számítógépes rendszerből az anyagot, és tervelte ki a zsarolást.

A szememben ő volt az egész dolog mögött, ő mozgatta a szálakat. A legmegdöbbentőbb számomra az óriási bizalomvesztés. Olyan büntetést kellet volna kapnia, ami erettenti a potenciális követőit

– támadta a februári bírósági ítéletet Michael Schumacher felesége.

A szóban forgó biztonsági alkalmazott 2012-től 2021-ig dolgozott Schumacherék Genfi-tó parti luxusvillájában. Informatikusként hozzáférése volt minden érzékeny felvételhez és dokumentumhoz a nagybeteg világsztár ápolásával kapcsolatban. Bebizonyosodott, hogy – noha azokhoz elvileg csak az egészségügyi személyzetnek lett volna jogosultsága – ő kezelte a jelszavaikat, és ő cserélte ki a zsarolókhoz továbbadott merevlemezeket is. Ami máig aggasztó a család számára, hogy a két adathordozóból az egyik azóta sem került elő. Attól rettegnek, hogy újra zsarolás áldozatai lesznek, vagy ami még rosszabb: valahol elérhetővé válnak a családfő titkolt hogylétéről árulkodó felvételek. Ezért tartják oly fontosnak, hogy a tavalyi tettesek elrettentőbb büntetést kapjanak, máskülönben kiderülhet Michael Schumacher állapota.